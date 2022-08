Volle Verantwortung bei jedem Ball

Die Drittliga-Handballer der HG Oftersheim/ Schwetzingen haben auch ihr Vorbereitungsspiel beim TVG Großsachsen gewonnen. In der Sachsenhalle stand es am Ende einer abwechslungsreichen Partie 27:24 für die Gäste. HG-Coach Thorsten Schmid und sein Co-Trainer Christoph Lahme waren sich allerdings einig, dass die HG das Spiel hätte viel deutlicher gewinnen müssen. „Wir haben erneut viel zu viele beste Tormöglichkeiten ausgelassen“, sagte Schmid nach dem Schlusspfiff und Lahme ergänzte: „Wir haben in beiden Halbzeiten jeweils zehn freie Chancen liegen gelassen. Das sollte uns in einigen Tagen, wenn die Saison beginnt, nicht passieren.“

Da wollte das Trainergespann auch nicht als Entschuldigung gelten lassen, dass seinen Spielern am Abend zuvor bereits zwei Einheiten im Verlauf eines heimischen Trainingslagers in den Knochen steckten. „Es gilt, die volle Verantwortung für jeden Ball zu übernehmen und bis zum Ende jeder Aktion 100 Prozent konzentriert zu bleiben“, so Schmid.

Abwehr agiert zu defensiv

Das treffe auch auf die Abwehrarbeit zu, monierte der Co-Trainer. Gegen Großsachsen habe in der ersten Hälfte die neuformierte 3:2:1-Deckung zeitweilig gut funktioniert, doch nach der 9:6-Führung agierte die Abwehr „viel zu defensiv“, so Lahme. „Wir haben uns nicht schnell genug bewegt, waren nicht aktiv genug am Gegenspieler.“

So konnte Großsachsen bis zur Halbzeit auf 14:14-Remis stellen, ehe die HG gegen den Drittligaabsteiger aus der vergangenen Saison wieder einen Vorsprung herausarbeitete. Den ersten Treffer der zweiten Hälfte erzielte Florian Burmeister, der diesmal zusammen mit Keven Suschlik im rechten Rückraum zu den auffälligsten HG-Akteuren zählte – auch wenn beide nicht jeden Wurf im Großsachsener Tor unterbrachten. Ein gutes Spiel machten auch die drei Torhüter Benedikt Müller, Max Herb und Freddy Fauerbach. Neuzugang Tim Kusch auf Rechtsaußen ließ weder bei seinen Gegenstößen noch von der Außenposition etwas anbrennen und verbuchte bei vier Versuchen eine 100-prozentige Erfolgsquote.

Anpassung funktioniert

Auch die Deckung der HG funktionierte gegen Spielende besser. Co-Trainer Lahme: „In den abschließenden zehn Minuten haben wir offensiver gedeckt und besser gegen Kreisspieler gearbeitet.“

So konnte die Handball-Gemeinschaft einen weiteren Vorbereitungserfolg verbuchen und aufgrund vieler überzeugend herausgespielter Torchancen Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben tanken. Dazu zählt am Samstag, 27. August, quasi als Generalprobe ein weiteres Testspiel in Sandweier, ehe am Sonntag, 4. September, 17 Uhr, in der Nordstadthalle die erste reguläre Saisonpartie gegen Kornwestheim ansteht.