Ein Spiel mit etwas Brisanz

Spvgg 06 Ketsch III gegen SV Rohrhof II – es ist ein Spiel der Fußball-Kreisklasse B1, das eine gewisse Vorgeschichte und Brisanz in sich birgt. Bekanntlich hatten vor der Saison acht Spieler aus Rohrhof die Fronten gewechselt und sich der Spvgg 06 Ketsch angeschlossen. Daraus wurde dann die dritte Mannschaft gegründet, Trainer wurde Heinz Beneke, der ebenfalls zuvor in Rohrhof tätig war.

„Das ist für mich ein Spiel wie jedes andere auch und ich werde zumindest bei meinen Jungs darauf einwirken, dass keiner übermotiviert reingeht“, will Beneke möglichen Dampf vom Kessel nehmen. „Ich gehe da sehr objektiv mit um.“

Einen seriösen Auftritt legte seine Mannschaft am vergangenen Wochenende hin, als mit dem 4:2 gegen den SC 08 Reilingen II der erste Saisonsieg unter Dach und Fach gebracht wurde. Doch Beneke, der stets sehr realitätsnah unterwegs ist, weiß dieses Ergebnis zunächst einmal richtig einzuordnen. „Unsere zweite Mannschaft war spielfrei und da hatten wir natürlich quantitativ und qualitativ gute Unterstützung.“

Ries wieder in der „Dritten“

Wie sich sein Gefüge am kommenden Wochenende aufstellt, muss sich zeigen. Neben Christopher Ries, der sich nach seinem Abstecher in die zweite Mannschaft für diese Partie gegen den Ex-Verein wieder in den Dienst der Dritten stellt, kommt auch ein neuer Spieler hinzu, dessen Freigabe nun wirksam ist. wy