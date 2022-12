Einsatz trotz gebrochenem Zeh

Der überwiegende Teil der Mannschaften in der Fußball-Kreisklasse A1 befand sich am vergangenen Wochenende bereits in der Winterpause und sorgte bei Glühwein und Bratwurst für das eigene leibliche Wohl. Einer, der das ebenfalls hätte machen können, ist Oliver Niemiro. Der 35-Jährige ist Kapitän beim SV Rohrhof und wäre mit einem gebrochenen Zeh, den er sich in der Partie der Vorwoche gegen den

...