Frei Holz mit Klubrekord

Das war ein erfolgreiches Wochenende für Frei Holz Plankstadt. Am Samstag schaltete Frei Holz im DKBC-Pokal den TSV Denkendorf mit 5:3 (3603:3578 Kegel) aus, am Sonntag gab es in der 2. Bundesliga einen fulminanten 8:0-Erfolg gegen den Goldenen Kranz Durach. Die dabei erzielten 3699 Kegel bedeuteten einen neuen Klub- und Bahnrekord.

Das Pokalspiel war eine spannende Angelegenheit. Die Gäste aus Bayern sorgten mit einem Fanclub von rund 30 Leuten für ein Auswärtsspiel, während bei den FH-Anhängern das Interesse am Pokalspiel recht verhalten war. Daniel Zirnstein fiel kurzfristig aus, dafür spielte Kai Schneider. Er war es auch, der im Starttrio den einzigen Mannschaftspunkt für die Gastgeber holte. Dennis Koch und Fabian Sommer mussten sich jeweils bei Satzgleichheit aufgrund der geringeren Kegelzahl geschlagen geben. Mit 1:2, aber einer Führung um 16 Kegel ging es ins Schlusstrio. Auch dort ging es extrem eng zu. Alle drei Duelle gingen 2:2 aus, Jens Petri und Andreas Tippl waren ganz knapp vorne. Manuel Vörg legte furios los, nach zwei gewonnenen Bahnen für ihn war aber Daniel Lehnert knapp der Bessere. Bei 3:3 entschied die höhere Gesamtkegelzahl für Plankstadt.

Stenogramm: Koch - Rohn 2:2 (615:618), Sommer - Krieg 2:2 (547:580), Schneider - J. Lehnert 3:1 (611:559), Petri - Glöckner 2:2 (623:613), Tippl - Volz 2:2 (620:608), M. Vörg - D. Lehnert 2:2 (587:600).

Gegen Durach schafften gleich vier Plankstädter Akteure 600 Kegel und mehr. Herausragend war Kai Schneider mit 671 Kegeln (408 in die Vollen, 263 im Abräumen). Für ihn eine neue persönliche Bestleistung. Die beste Einzelbahn schaffte Jens Petri mit sagenhaften 183 Kegeln und insgesamt 648 Kegeln – ebenfalls eine persönliche Bestmarke. Sascha Schränkler steigerte sich ( 624 Kegel).

„Die sehr gute Stimmung innerhalb der Mannschaft schlägt sich auf der Bahn nieder“, freute sich Dennis Koch. „In dieser Form wird es schwer, uns zu Hause zu schlagen.“

Stenogramm: Koch - Salzer 3:1 (577:579, Habicht - Zammataro 3:1 (568:559), Schneider - Baumgartner 4:0 (671:593), Petri - Koberwitz 3:1 (648:575), Tippl - Schmidt 4:0 (611:482), Schränkler - Engel 2,5:1,5 (624:572). mra