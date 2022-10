Für Aufwand nicht belohnt

„Fußball verkehrt“ sahen die Zuschauer in der Landesliga-Heimbegegnung des SV 98 Schwetzingen gegen FC Bammental, der mit 2:0 (0:0) gewann. Während sich die Gastgeber hochkarätige Chancen herausspielten, die aber ohne Ertrag blieben, bekamen sie vom FCB eine Lehrstunde in Sachen Effizienz.

Der SV 98 konnte wieder auf Stephan Abel zurückgreifen, den der SV-98-Trainer Seydou Sy nicht in die Abwehr, sondern auf die Achterposition beorderte. Diese Maßnahme sollte sich als richtig erweisen, denn der Routinier betätigte sich als geschickter Ballverteiler im Mittelfeld. Die Platzherren zeigten erneut einen gepflegten Fußball, der sie bereits mit drei Siegen in Folge auszeichnete. Von den Gästen – sieht man einmal von einer gefährlichen Eckballhereingabe ab, bei der sich der Schwetzinger Keeper Selim Boz strecken musste – fand der FC Bammental nicht statt.

Ganz anders der Gastgeber, der mit sehenswerten Spielzügen gefährlich vor dem von Mario Beretto gut gehütete Bammentaler Tor auftauchte. So lief Florian Djahini alleine aufs Tor zu, schoss aber dem FCB-Torsteher in die Arme. In der 35. und 50. Minute ließ er erneut hochkarätige Chancen aus. „Das war nicht mein Tag. Ich muss mindestens drei Tore machen, dann hätten wir auch nicht verloren. Das ärgert mich am meisten“, reflektierte Djahini. Nach der Pause wechselte Bammental mit seinem Spielmacher David Bechtel und den späteren Torschützen Mario Candar mehr Qualität ein (69.). Das Spiel, der Gäste wurde druckvoller, ohne jedoch Angst und Schrecken vor dem Schwetzinger Strafraum zu verbreiten. Doch wie aus dem Nichts heraus stocherte Sergen Sertdemir, den Ball zur Führung über die Linie (70.). Candar hatte dann beim 2:0 leichtes Spiel gegen die konsternierte Schwetzinger Mannschaft (83.).

„So ist Fußball: „Wer seine Chancen nicht nutzt, der wird meist dafür bestraft. Es tut mir für die Mannschaft leid, die erneut ein gutes Spiel ablieferte, aber für ihren Aufwand nicht belohnt wurde“, sagte der SV-98-Coach. Zu allem Übel erwies der Schwetzinger Schlussmann Boz durch die Rote Karte wegen Unsportlichkeit (90.+4) seiner Mannschaft einen Bärendienst.

SV 98: Boz – Rau, Wenz (90+2 Würges), Berisha, Abel, Dirks (75. Seibert), Aydin (51. Neugebauer), Massoth, Soultani, Djahini (87. Golubovic).

Tore: 0:1 Sertdemir (70.), 0:2 Cancar (83.) – Zuschauer: 100.