SV 98 will vierten Sieg in Folge einfahren

Die beiden Fußball-Landesligisten SV 98 Schwetzingen und FV Brühl haben an diesem Samstag zeitgleich Heimspiele – der SV 98 erwartet Bammental und der FVB die SG Heidelberg-Kirchheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der FV Brühl kassierte im letzten Auswärtsspiel bei den FT Kirchheim seine dritte Saisonniederlage, die wehtat. „Das Spiel durften wir nie und nimmer aus der Hand geben. Da haben wir uns nicht clever genug angestellt“, ärgerte sich Abteilungsleiter Frank Hensel und fordert eine Wiedergutmachung im Heimspiel gegen Kirchheim. Doch mit den Heidelberger kommt keine Laufkundschaft in den Sportpark-Süd in Brühl. Kirchheim hat sich bisher als immens torhungrig bewiesen und mehr als dreimal pro Spiel den Ball über die gegnerische Torlinie bugsiert. „Wir haben etliche krankheits- und verletzungsbedingte Ausfälle zu verkraften. Doch das geht auch den anderen Mannschaften so und darf nicht als Entschuldigung gelten. Wir wollen den ersten Sieg in unserer neuen Heimstätte verbuchen“, fordert FVB-Trainer Thorsten Barth.

Der SV 98 Schwetzingen möchte seinen derzeit guten Lauf auch im Heimspiel gegen den FC Bammental fortsetzten und den vierten Sieg in Folge einfahren. Der Gast hat sein letztes Heimspiel gegen SG Kirchheim mit 2:4 in den Sand gesetzt und wird mit der nötigen Wut im Bauch auf Wiedergutmachung aus sein. „Wir wollen auch dieses Spiel für uns entscheiden. Der Gegner ist zwar nicht ohne, aber wir haben in den bisherigen Spielen bewiesen, dass – wenn wir als Einheit auftreten uns vor keinem Gegner fürchten brauchen“, sagt Coach Seydou Sy mit einem guten Gefühl die heute Aufgabe an und kann dabei wieder auf Abwehrstratege Stephan Abel zurückgreifen.

Mehr zum Thema Fußball-Landesliga Wunsch nach drei Punkten Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Fußball-Landesliga Rocca freut sich trotz Krise über Vergleich mit FC Bayern Mehr erfahren

Die Spvgg 06 Ketsch muss am Sonntag um 15 Uhr beim Liganeuling FV Nußloch antreten. lof

Info: SV 98 Schwetzingen – FC Bammental, FV Brühl – SG HD-Kirchheim (beide Samstag, 15.30 Uhr