FVB hofft auf Rückkehrer in der Offensive

Die vier Fußball-Landesliga-Vertreter aus unserem Verbreitungsgebiet haben am Wochenende durchaus machbare Gegner vor der Brust. Der SV 98 Schwetzingen empfängt an diesem Samstag den Tabellenletzten TSV Kürnbach. Die SG ASV/DJK Eppelheim muss am Sonntag um 15 Uhr beim Tabellenvorletzten SV Treschklingen antreten. Etwas anspruchsvoller wird die Begegnung der Spvgg 06 Ketsch bei DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal werden und auch der FV Brühl trifft im Heimspiel gegen FT Kirchheim auf keine Laufkundschaft.

„Nach dem glücklichen Punktgewinn gegen Schwetzingen müssen wir in Treschklingen nachlegen, wenn wir oben dranbleiben wollen“, so die klare Ansage von Eppelheims Trainer Frank Engelhardt. Wir treffen auf eine Mannschaft, die nichts zu verlieren hat und werden zudem auf schwere Platzverhältnisse stoßen“, warnt Engelhardt, die Partie nicht auf die leichte Schulter zu nehmen Bis auf Jonathan Domingos kann der SG-Coach personell aus dem Vollen schöpfen.

„Im Heimspiel gegen Viernheim haben wir eine Führung leichtfertig verspielt, das darf sich nicht wiederholen. Uns ist bewusst, dass wir schnellstmöglichst anfangen müssen zu punkten. Die Nerven verlieren wir allerdings noch nicht“, sieht der Ketscher Trainer Marco Rocca die derzeitige Lage noch relativ entspannt, obwohl weiterhin Stammpersonal fehlt. Ausfallen werden weiterhin Julian Herzog, Justin Rehberger, Manuel Merle, Michael Hinzmann, Leonce Eklou und Marcel Feßler. Hinter Benjamin Marx, Daniel Marzoll und Jannik Hauschild stehen Fragezeichen.

Der FV Brühl ruft einfach nicht die Leistung ab, die man sich jetzt unter dem neuen Trainer Andreas Backmann erhofft hat. Derzeit nimmt der FVB den Abstiegsrelegationsplatz ein. Hoffnung setzt man in Brühl am Sonntag im Heimspiel gegen FT Kirchheim auf die Offensivkräfte Ben-Richard Prömmer, Patrick Fetzer und Fabian Weiß, die wieder mit von der Partie sind.

Der SV 98 spielt derzeit einen guten Fußball, belohnt sich aber am Ende nicht für seine Leistungen. Jetzt steht der Tabellenletzte TV Kürnbach am heutigen Samstag auf der Matte. Nach der Papierform scheint dem SV 98 eine leichte Aufgabe bevorzustehen. Doch den Gästen gelang in den letzten Spielen gegen den FV Brühl und die SGK Heidelberg ein 0:0. Schwetzingen bangt zudem um den Einsatz von Nicolai Neugebauer, Florian Djahini und Burak Cavadaro. lof

Info: SV 98 Schwetzingen – TSV Kürnbach (Samstag. 15.30 Uhr); FV Brühl – FT Kirchheim, (Sonntag 15 Uhr).