Platz zwei ist Mindestziel

Die Bilanz ist makellos. Nach der Winterpause holte der SV 98 Schwetzingen II in der Fußball-Kreisklasse B1 vier Siege in vier Spielen, bei 16:0 Treffern blieb das negative Torekonto unbefleckt. Inzwischen hat die Reserve des Fußball-Landesligisten den zweiten Tabellenplatz eingenommen. Von etwas anderem als dem Aufstieg als Saisonziel zu sprechen, wäre nun mehr als unglaubwürdig. „Platz zwei ist nun unser Mindestziel. Das ist jetzt in greifbarer Nähe und wir haben es in der eigenen Hand“, sagt 98-Trainer Toni Casciaro. „Wir müssen unsere Hausaufgaben erledigen. Alles, was dann kommt, nehmen wir mit.“ Sprich: Falls der Ligaprimus DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen patzen sollte, will man bereitstehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Doch so weit will Casciaro noch gar nicht blicken, dafür stehen die eigenen Verfolger noch zu dicht im Nacken. „Edingen-Neckarhausen ist so gut im Lauf – kaum vorstellbar, dass sie sich das noch nehmen lassen. Aber es sind acht Punkte Rückstand, außerdem haben wir auch noch das direkte Duell“, setzt Casciaro ein Stück weit auch auf das Spannungsmoment in Richtung Saisonende.

Nächste Hürde nehmen

Mit dem Spiel gegen den FC Hochstätt Türkspor II soll die nächste Hürde genommen werden. Nach dem 8:1 im Hinspiel dürfte hier nichts anbrennen, doch Casciaro will keinen Gegner vor dem Anpfiff abschreiben: „Sie haben am letzten Wochenende gegen Rheinau II 7:6 gewonnen. Das wird kein leichter Gegner, aber wenn wir nicht größenwahnsinnig werden, sollte nichts passieren.“ Wie es in der kommenden Runde weitergeht, ist derweil noch nicht geklärt. „Der Verein ist noch nicht auf mich zugekommen“, berichtet Casciaro, der diesbezüglich aber entspannt wirkt. wy

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Fußball-Kreisklasse B Spitzenreiter im Keller Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Fußball-Kreisklasse B Schwetzinger Atiba Martin trifft gegen Brühl fünfmal Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Fußball-Kreisklasse B SV 98 II klettert auf Rang zwei Mehr erfahren

Info: Plankstadt II – Ketsch III, RW Rheinau II – Neulußheim II (beide Sonntag, 12 Uhr), Oftersheim II – Brühl III, TSG Rheinau II – Rohrhof II, Reilingen II – Viktoria Neckarhausen, Schwetzingen II – Hochstätt Türkspor II (alle 12.30 Uhr), Lobbach II – Eppelheim II (12.45 Uhr), Altlußheim –Hockenheim II (15 Uhr).