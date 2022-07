Gastgeber triumphiert beim Mannschaftspokal

Der Jugendmannschaftspokal des Baden-Württembergischen Golf-Verbands fand mit dem vierten und letzten Spieltag in Oftersheim den Abschluss seiner Gruppenphase. Der Gastgeber Golfclub Rheintal Oftersheim empfing zum entscheidenden Vergleich die Golfclubs Bruchsal, St. Leon-Rot und das Heitlinger Golfresort Tiefenbach.

Die teilnehmenden Golfer waren alle 18 Jahre oder jünger und traten in einem 18-Loch-Netto-, 18-Loch-Brutto- oder einem 9-Loch-Netto-Wettbewerb gegeneinander an. Der Gruppensieger und das punktbeste zweitplatzierte Team aus allen Gruppen qualifizieren sich für die insgesamt drei Finals. In der Gruppe zwei spielten die Mannschaften des Gastgebers GC Bruchsal, GC St. Leon-Rot, GC Rheintal und des GR Heitlinger Tiefenbach. Der Golfclub Rheintal stellte für die Brutto-Wertung zwei Mannschaften und konnten dort jeweils den zweiten und den vierten Platz erspielen.

Stark bei Netto-Wertung

Besser lief es für die Rheintal-Talente in der 18-Loch-Netto-Mannschaftswertung. Hier setzten sich beide Mannschaften durch und belegten hintereinander den ersten und zweiten Rang. Als starke Sieger bewies sich auch die 9-Loch-Mannschaft des GC Rheintal, die in ihrer Wertung den Sieg feierte. Das Team des GC Rheintal qualifizierte sich somit für das Neun-Loch- und 18-Loch-Netto-Finale.

Das beste Tagesergebnis teilten sich der für den GC Rheintal spielende Carl Choné und Emilia Seydler vom Golfclub St. Leon-Rot. Beide spielten einen Brutto-Score von 32 Punkten, was vier Schläge über Par bedeutet. zg