Gelassener Außenseiter

Auf die Reise in den Breisgau begeben sich an diesem Samstag 8. Oktober die Drittliga-Handballerinnen der HSG St. Leon Reilingen, wo sie abends in der Gerhard-Graf-Halle gegen die HSG Freiburg antreten werden.

„Ich hoffe, dass die zurückgekommenen verletzten oder kranken Spielerinnen wieder voll bei Kräften sind. Verzichten müssen wir leider auf Wiebke Heck, Lena Peribonio und Madeleine Laier”, erklärt Trainer Armin Merz die noch immer angespannte Personalsituation und Ausgangslage , wobei er diesem Auswärtsspiel relativ gelassen entgegensehen kann.

Denn das wird keine Partie, bei der Punkte mitgenommen werden müssen und schon gar nicht eingeplant waren. Die Freiburgerinnen waren in der letzten Saison Sieger der Staffel E und haben erst im letzten Spiel den Aufstieg in die 2. Liga verpasst. Zur Unterstützung würden sich die HSG-Spielerinnen über zahlreiche Fans im Bus freuen, der um 15.30 Uhr am SG-Häusl in St. Leon startet. led