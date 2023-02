Glänzender Eindruck

Einen glänzenden Eindruck hinterließ Leander Georg (LG Kurpfalz) in dieser intensiven Hallensaison und zum Abschluss siegte er bei den Badischen Leichtathletik Hallenmeisterschaften der Jugend U 20/U 18 und U 16 in Mannheim über 800 Meter U 18 in 2:02,49 Minuten.

Im Stabhochsprung der Schülerinnen (w 15) verbesserte Nina Tewes (TV Eppelheim) als Badische Meisterin ihre Bestmarke um 34 Zentimeter auf 2,50 Meter. „Ganz wichtig sind für die Weiterentwicklung in dieser komplexen Disziplin die turnerischen Fähigkeiten und die sind bei Nina vorhanden“, sagte Trainer Axel Emmerich, „das Ziel deutsche Meisterschaften ist erreichbar.“

Bestmarke: Nina Tewes vom TV Eppel-heim überquert 2,50 Meter. © Heinzmann

Mit Marlene Seeling hofft ein weiteres TVE-Talent in den Disziplinen Speer- und Diskuswurf auf die Teilnahme in Stuttgart. In der Halle imponierte das ebenfalls von Axel Emmerich trainierte Mädchen mit dem Sieg im Kugelstoßen (11,89 m). Gold gewann Julian Könn (DJK Hockenheim) im Fünfer-Sprunglauf (m 14) mit 17,03 Meter. zg