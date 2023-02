Handballerinnen aus Ketsch vor Sprung ins Nationalteam

Für die Sichtung des Deutschen Handballbundes (DHB) für die Jugend-Nationalmannschaft der weiblichen Jahrgänge 2008, die am Wochenende im Heidelberger Olympiastützpunkt stattfindet, wurden die Ketscher Nachwuchstalente Amelie Bauer, Michelle Hirning, Emily Lang und Charlotte Verclas nominiert. Zusätzlich wurden für die Beachhandball-Junioren-Sichtung des DHB, die am 15. März in Bietigheim in

...