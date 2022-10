Heimbonus ausnutzen

Die HG Oftersheim/ Schwetzingen bildet in der Jugend-Bundesliga Handball nach vier Spieltagen gemeinsam mit zwei anderen Teams (Bietigheim, Göppingen) das ausgeglichene vordere Mittelfeld. Dem Trio folgen die SG Pforzheim/Eutigen und die HSG Konstanz, der kommende Gegner, dichtauf. Will der Gastgeber am dem führenden Dreigestirn – bestehend aus den Rhein-Neckar-Löwen, Balingen/Weilstetten und München-Allach, dranbleiben, ist ein Sieg am Samstag unerlässlich.

Dabei kam die mehrwöchige allgemeine Saisonunterbrechung nach dem erfolgreich verlaufenen Göppingen-Spiel nach Meinung von Trainer Christoph Lahme zur unrechten Zeit. Konstanz hatte in dieser Zeit noch seine Partie des dritten Spieltages nachgeholt, unterlag den Rhein-Neckar-Löwen 30:38. Lahme und sein „Co“ Justin Hahne haben indes versucht, den Wettkampfmodus aufrechtzuerhalten. „Wir spielten mit den Jungs gegen unsere Männermannschaften und auch untereineinander, einige hatten dazu noch Einsätze in den Erwachsenenteams.“

Ansonsten ist sich Lahme sehr sicher, dass das gesamte Team sich über massive Unterstützung von den Tribünenrängen freuen würde. „Wir hoffen, vor möglichst vielen Zuschauern auflaufen zu dürfen, um unseren Heimspielbonus auszunutzen.“ mj

Info: HG Oftersheim/Schwetzingen – HSG Konstanz (Samstag, 15.45 Uhr, Karl-Frei-Halle Oftersheim)