HG-Jugend nach Allach

Das Auftaktprogramm der HG Oftersheim/ Schwetzingen in der Südstaffel der Jugend-Bundesliga Handball (JBLH) hat es in sich. Erst der Start gegen den deutschen Meister Rhein-Neckar-Löwen, ein Vergleich, den der Gast trotz Niederlage erhobenen Hauptes beendete, jetzt die Fahrt nach München zum TSV Allach (Samstag, 16 Uhr).

Neben den Steigerungen, die das Trainergespann im Vergleich zum letzten Spiel sehen will, steht ein spezielles Ziel an. „Wir wollen die Schmach der letzten Saison wettmachen“, sagt Trainer Christoph Lahme. Sein Team war in Bayern sang- und klanglos mit 19:32 untergegangen. Das Vorrundenspiel daheim wurde noch mit 25:22 gewonnen. „Wir müssen 60 Minuten, ab der ersten Sekunde präsent sein und pressen“, fordert er deshalb. „Dabei wollen wir die Deckungsleistung, die wir in der zweiten Halbzeit gegen die Rhein-Neckar-Löwen boten, neu interpretieren.“ mj