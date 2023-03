HG mit erstem Matchball

Eigentlich sollten die Meisterschaft und der damit verbundene Aufstieg in die Oberliga für die Badenliga-Handballerinnen der HG Oftersheim/ Schwetzingen eine reine Formsache sein. Ein Sieg am fünftletzten Spieltag in Heddesheim jetzt am Samstag (17.30 Uhr, Nordbadenhalle) würde dem Team um Trainer Franz-Josef Höly dazu schon reichen.

Schützenhilfe könnte auch der TV Brühl leisten, der eine halbe Stunde später bei der HSG St. Leon/ Reilingen II zum Ball greifen wird. Die HSG hätte ebenfalls noch die rechnerische Möglichkeit, die HG einzuholen. Doch darauf will sich keiner im HG-Lager einlassen. Kapitänin Saskia Zachert hatte schon zuvor betont: „Es ist uns allen anzumerken, dass wir aus dieser Runde ungeschlagen herauskommen wollen.“ Entsprechend motiviert wird der Gang nach und in Heddesheim angepackt. Die Vorbereitung verlief zufriedenstellend, meinte Höly, aber an den Titel verschwende er sonst keine großen Gedanken. Er will jedes Spiel einfach nur erfolgreich hinter sich bringen.

St. Leon/Reilingen II ist Favorit

Brühl ist mittlerweile längst im Mittelfeld der Tabelle angelangt und wird die restlichen Begegnungen zwar weiter personell geschröpft, dennoch ohne jeglichen Druck angehen. Trotzdem wird das Spiel gegen die HSG die volle Konzentration erfordern, denn der Gastgeber ist nach Oftersheim/Schwetzingen spielerisch klar die zweite Kraft in der Liga. St. Leon/Reilingen geht daher auch als Favorit in diese Partie. Der TVB muß sich vor niemandem verstecken, aber schon mit Blick auf das mit 25:33 verlorene Hinspiel werden die Gäste einiges invertieren müssen, um in Reilingen zu bestehen. mj/ako