3. Handball-Liga HG Oftersheim/Schwetzingen gewinnt erstes Relegationsspiel

Die HG Oftersheim/Schwetzingen hat den ersten Schritt in Richtung Klassenerhalt in der 3. Handball-Liga Männer gemacht: Im Auftaktspiel der bundesweiten Abstiegsrunde gewann die Mannschaft von Trainer Christoph Lahme mit 34:29 (16:14) beim DHK Flensborg an der dänischen Grenze.