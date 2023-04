HG Oftersheim/Schwetzingen II verliert mit verjüngtem Team

Die HG Oftersheim/Schwetzingen II verkaufte sich beim eigentlichen Vierten der Handball-Badenliga (Punktabzug wegen Versäumen des Schiedsrichtersolls), dem TSV Birkenau, recht gut. Zählbares blieb dem Unterbau des Drittligisten allerdings bei der 29:35 (13:13)-Niederlage verwehrt.

Der Gastgeber beherrschte zunächst die Begegnung ein wenig (8:5/14.), was aber auf der Gegenseite kaum jemanden aus der Ruhe brachte. Die HG-Youngsters schlugen zurück (9:12), vermochten aber trotz zeitweiliger Überzahl nicht, ihren Vorteil in die Pause mitzunehmen. Der immer noch verletzte Thorsten Micke lobte die sechs aufgestellten A-Jugendlichen für ihren zweiten Einsatz an diesem Tag. „Die haben ihre Sache echt gut gemacht, vor allem Maxi Kuhlee hatte einen Lauf“, hatte er die nachwachsende Konkurrenz auf seiner Position halblinks besonders im Blick.

Gegen Mitte des zweiten Durchgangs bekam der TSV jedoch wieder ein leichtes Übergewicht (19:16 bis 27:24). Die Mechanismen der Spieltaktik verlangen es dann oft, dass der Zurückliegende ein wenig mehr investiert und riskiert. In den meisten Fällen, so wie hier, zahlt sich dieses Engagement aber nicht aus. Meist profitiert der Opponent und baut seinen Vorsprung mit leichten Toren aus (34:28). „Das Endergebnis war dann vielleicht einen Ticken zu hoch und entspricht nicht ganz den Kräfteverhältnissen“, urteilte auch Micke.

Er hatte auch mitverfolgt, wie sich zwei Birkenauer Akteure, Marvin Brock und Niklas Bolkart, noch relativ schwer verletzten. Deshalb war die Freude über diesen Erfolg bei Birkenau dann auch sehr gedämpft.

HG II: Herb, Sommer; Metz, Fendrich (2), Kuhlee (6), Auth, Thüre, Beck (7/1), Rothardt (3), Kirchner (1), Merkel (2), Zimprich, Trunk (5), Redmann (3). mj