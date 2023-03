HG Oftersheim/Schwetzingen verpflichtet Linkshänder Jan Triebskorn

Oftersheim / Schwetzingen. In seiner spielfreien Woche freut sich Handball-Drittligist HG Oftersheim/ Schwetzingen seinen nächsten Spieler für die kommende Saison bekanntzugeben. Neuzugang wäre in seinem Zusammenhang wohl ein ungeeigneter Begriff. Denn Jan Triebskorn wuchs in unmittelbarer Nähe der Schwetzinger Nordstadthalle auf und durchlief das komplette Jugendprogramm (inklusive einer deutschen Vizemeisterschaft in der B-Jugend) beim TV Schwetzingen und der HG.

Im Anschluss an die Nachwuchszeit wechselte der Linkshänder recht schnell über die „Ib“ in die erste Mannschaft und verschaffte sich auch Einblicke als Jugendtrainer. Dabei hatte er auch einen gewissen Christoph Lahme unter seinen Fittichen, seinen zukünftigen Coach. Ab 2015 zog es ihn dann in die handballerische Umgebung.

Fünf Jahre verbrachte er an der Bergstraße beim TVG Großsachsen, die letzten drei bei der TSG Haßloch. „Highlights für mich waren die zahlreichen Hirschberg-Derbys mit Großsachsen vor toller Kulisse. In Haßloch waren die Spiele gegen Hochdorf immer etwas ganz Besonderes. Aber zu den Höhepunkten zähle ich auch das Herzschlagfinale gegen TuSEM Essen in der letztjährigen Abstiegsrunde und die anschließende Feier“, erinnert sich der noch 31-Jährige.

In „hungrige Truppe“ der HG Oftersheim/Schwetzingen einbringen

Kurz vor seinem 32. Geburtstag sagte der Referendar und zukünftige Realschullehrer nun zu, wieder für seinen Stammverein zu spielen. „Für mich persönlich kam das Angebot von der HG genau zum richtigen Zeitpunkt. Ich wohne in Schwetzingen und hoffe auch beruflich eine Schule hier im Rhein-Neckar-Kreis zu finden. In Haßloch und Großsachsen konnte ich viel Erfahrung sammeln und möchte diese in einer jungen und hungrigen Truppe einbringen. Natürlich freue mich auch auf die vielen bekannten Gesichter und die Heimspiele in der Nordstadthalle, in der ich handballerisch groß geworden bin.“