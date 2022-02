Hilfe für den Klassenerhalt

Stephan Abel ist wieder an seine alte Wirkungsstätte zum Fußball-Landesligisten SV 98 Schwetzingen zurückgekehrt. Was der Allroundspieler in den Testspielen in der Innenverteidigung zeigte, macht Lust auf mehr. „Ich bin selbst überrascht, dass ich nach zwei Jahren Pause so zurückkam. Es ist aber noch Luft nach oben und ich hoffe, dass ich dem SV 98 helfen kann, die Klasse zu halten, wovon ich ausgehe“, sagt der Neuzugang.

Abel trug bereits von 2010 bis 2017 das Trikot des SV 98 und brachte es dabei auf 200 Einsätze. 2017 wechselte er zum Verbandsligisten VfL Kurpfalz Neckarau, wo er drei Jahre spielte. Mehrere Vereine aus dem Kreis hatten an dem 33-Jährigen Interesse gezeigt. „Ausschlaggebend war mein Bauchgefühl. Die Gespräche mit den Verantwortlichen Thomas Münch und Rainer Zimmermann waren sehr offen. Da ich den SV 98 immer weiter verfolgt habe und ich das Umfeld aus der damaligen Zeit kenne, war es für mich eine Herzensangelegenheit, zurückzukehren“, nennt er den Grund für seinen Wechsel.

Stephan Abel ist zurück. © Fischer

Er glaubt auch, dass sein viel zu früh verstorbener Vater sich freuen würde, wenn er sehen könnte, dass er wieder in Schwetzingen spiele. „Er hat jedes Spiel von mir mit meiner Mama beim SV 98 angeschaut und mich mit der Nummer 18 zum letzten Mal vor seinem Tod im SV-98 -Trikot spielen sehen. Somit schließt sich der Kreis und ich weiß, dass mein Papa im Himmel die Spiele anschaut und ich auch wieder mit der Nummer 18 auflaufen werde“, wirkt Abel bei der Schilderung sichtlich nachdenklich.

Mehr Stabilität

Speziell in der Innenverteidigung soll er der Abwehr mehr Stabilität verleihen. „Wenn wir es schaffen, die Leistungen wie gegen Heddesheim oder Nußloch abzurufen, dann bin ich mir sicher, dass wir den Klassenerhalt schaffen und eine gute Rückrunde spielen werden. Es zählt jetzt jeder Punkt und damit wollen wir am Samstag in Brühl anfangen“, zeigt sich Abel selbstbewusst. lof