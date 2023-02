HSG-Männer in Birkenau chancenlos

Eine überaus deutliche 24:37 (9:18)-Niederlage musste das Badenliga-Team der HSG St. Leon/ Reilingen beim TSV Birkenau hinnehmen. Angesichts der prekären Tabellensituation wollten die Gäste auswärts punkten. „Der Erfolg im letzten Heimspiel sollte Auftrieb geben. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie es kann. Und mit einer stabilen Defensive fahren wir nicht ohne Chancen nach Birkenau“, hatte HSG-Trainer Martin Schnetz betont. Genau diese erhoffte stabile Abwehr war jedoch völlig außen vor. Der flotte und bewegliche Angriff des TSV dominierte das Spiel, während es in der HSG-Defensive an Abstimmung und Aggressivität fehlte.

Die Gastgeber begannen mit einer recht offensiv ausgerichteten 4:2-Defensive, die dem Angriff von St. Leon/Reilingen erhebliche Schwierigkeiten bereitete. Zu drucklos agierte die HSG, weshalb die TSV-Abwehr mit wenig Mühe die Angriffsbemühungen der Gäste unterband. Auch der Versuch des HSG-Teams, mit einer versetzten 5:1-Defensive das Angriffsspiel des TSV zu stören, beirrte die Gastgeber nicht. Zudem zwang die TSV-Abwehr den HSG-Angriff wiederholt zum Zeitspiel, das überhastet abgeschlossen wurde. Somit lagen die Gastgeber bereits in der zwölfte Minute 10:2 in Front. Der TSV blieb dominierend, variierte in der Defensive von 4:2 auf 3:3 oder 5:1 und stellte die HSG-Offensive immer wieder vor neue Aufgaben. Zusehends verzettelte sich das Schnetz-Team in zu viele Einzelaktionen und fand zu keinem konstruktiven Angriffsspiel, sodass es zur Pause 9:18 zurücklag.

Kaum Gegenwehr

In der zweiten Spielhälfte wirkte der HSG-Angriff zwar entschlossener und durchschlagskräftiger, aber die technischen Fehler der fast lethargisch wirkende Defensive der HSG häuften sich wieder. Auch die Wurfquote blieb im weiteren Verlauf eher mäßig.

Fast ohne Gegenwehr durchliefen die TSV-Angreifer die HSG-Abwehr, dominierten abermals die Partie und erzielte in regelmäßigen Abständen ihre Tore. Über 30:18 kamen die Gastgeber zu einem überlegenen 37:24-Sieg gegen die an diesem Tag völlig überforderte HSG.

HSG: Köhler, Unser; Anschütz (2), Netscher (4), Koffeman (3), Benetti, Decker, Geiss, Fink (2), Menger (4), Frank (8), Antl, Schwechheimer (1). krau