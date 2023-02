HSG möchte das Schlusslicht keinesfalls unterschätzen

Auswärts beim derzeitigen Tabellenletzten, der TG 88 Pforzheim, treten nach der Faschingspause der 3. Liga die Handballerinnen der HSG St. Leon/ Reilingen am Samstagabend an. Sie rangieren derzeit auf dem siebten Platz und können den sechsten auch mit einem Sieg an diesem Spieltag nicht erreichen.

Trotzdem ist ganz klar das Ziel, Punkte aus dem Enzkreis zu entführen, um den Abstand zu den letzten vier Abstiegsrängen zu vergrößern – denn ihnen sitzt zudem die formstarke TSG Eddersheim im Nacken.

Seit Oktober ohne Sieg

Objektiv gesehen stehen die Chancen für die HSG gut, das Hinspiel hätte sie deutlich höher als 21:18 gewinnen können. Pforzheim hat seit dem 29. Oktober nicht mehr gepunktet und beim schweren Restprogramm in den verbleibenden fünf Spielen ist es für sie nahezu aussichtslos, den Abstieg in die Oberliga zu vermeiden.

Dazu wird beim Gastgeber verletzungsbedingt Rückraumakteurin Maike Fetzner nicht dabei sein und Celina sowie Nicole Weschenfelder haben den Verein schon vor Saisonende verlassen. Doch auch HSG-Trainer Daniel Weinheimer muss auf Anastasia Klacar verzichten, hinter Torfrau Clara Bohneberg steht krankheitsbedingt noch ein Fragezeichen wie auch hinter Kreisläuferin Lena Nussbaumer und Britta Miltner ist nach längerer Pause erstmals wieder am Donnerstag ins Training eingestiegen.

Außenpositionen gefährlich

Er warnt trotz der Tabellensituation seine Schützlinge: „Pforzheim spielt auch in dieser Konstellation zu Hause überragend, hat gegen den Zweiten Freiburg nur mit zwei und Mainz, auf dem dritten Rang, mit drei verloren. Sie lassen sich immer etwas Überraschendes einfallen, mal gehen sie mit sieben im Angriff oder sie zeigen Varianten der effektiven, sehr schwer zu spielenden offensiven 5:1-Abwehr, bei der mal die Halben mit rausgehen oder zum Ende hin komplett manngedeckt wird.“ Dazu sei die linke Seite auf Halb sowie auch auf der Außenposition gefährlich und die gesamte Offensive sehr schnell und variantenreich.

Deshalb wünscht sich das Team mit ihren Trainern und Betreuern die Unterstützung von zahlreichen Fans, die sie um 14.30 Uhr am SG Häusl im Bus begleiten. led