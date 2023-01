HSG möchte „Flames“ ersticken

Zum ersten Spiel des neuen Jahres treten die Drittliga-Handballerinnen der HSG St. Leon/ Reilingen, die auf dem sechsten Tabellenplatz überwintert haben, an Samstag, 14. Januar, auswärts beim ungeschlagenen Ligaprimus HSG Bensheim/Auerbach an. Die „Flames“ sind verlustpunktfrei durch die erste Saisonhälfte marschiert, haben aber vergangenes Wochenende gegen die siebtplatzierte SG Kappelwindeck/Steinbach den ersten Punkt abgegeben. Dieses erste Schwächezeichen dürfte HSG-Coach Daniel Weinheimer und seinen Schützlingen Hoffnung machen, die zwar nicht eingeplanten, aber scheinbar doch nicht unmöglich einzufahrenden Punkte aus Bensheim mitzunehmen.

Dabei wird es sicher hauptsächlich darauf ankommen, die bisher überragend haltende Bensheimer Torfrau Leonie Moormann möglichst oft zu überwinden und mit einer engagierten Abwehrarbeit den starken Rückraum um Nele Orth im Zaum zu halten.

Möglichst befreit aufspielen

„Eigentlich kann uns nach der Winterpause nichts Besseres als dieses Spiel passieren, in das wir komplett ohne Druck gegen den Tabellenführer gehen können. Sicher wird Bensheim nach dem Punktverlust angefressen sein und Sascha Kuhn wird sich gegen seinen Ex-Verein keine Blöße geben wollen, aber wir haben dort in der großen Halle von Bensheim nichts zu verlieren und können eigentlich nur gewinnen, wenn wir befreit aufspielen“, geht Weinheimer entspannt in die Partie, auch wenn er auf Britta Miltner und Anastasia Klacar verzichten muss und auch hinter Lena Peribonio noch ein Fragezeichen steht.

Ebenso hoffen alle HSG-Spielerinnen mit ihren Betreuern auf möglichst viele mitreisende Fans an die nicht weit entfernte Bergstraße, um sie bei dieser schweren Auswärtsaufgabe zu unterstützen. led

Info: HSG Bensheim/Auerbach – HSG St. Leon/Reilingen (Samstag, 14. Januar, 14 Uhr, Weststadthalle Bensheim)