HSG will positives Ende

Nach der jüngsten Niederlage gegen den TSV Rot/Malsch und dem damit nun endgültig feststehenden Abstieg in die Verbandsliga hat das Team der HSG St. Leon/ Reilingen noch drei Spiele in der Handball-Badenliga zu absolvieren und will sich dabei achtbar aus der Affäre ziehen. Alle drei Vergleiche haben Derbycharakter – in Plankstadt, gegen die zweite Garnitur der HG Oftersheim/Schwetzingen und in Wiesloch – sodass wenigstens noch ein bisschen Spannung in der Abstiegssaison gewährleistet ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bereits an diesem Samstag, 15. April, steht die Auswärtsbegegnung mit Plankstadt an. Im Hinspiel musste das HSG-Team nach deutlicher Führung noch eine bittere Niederlage hinnehmen. „Vielleicht gelingt es im Rückspiel, den Spieß umzudrehen. Auf jeden Fall kann das HSG-Team befreit von allen Zwängen aufspielen und vielleicht gelingt bei der heimstarken TSG eine Überraschung“, schreiben die Vereinsverantwortlichen.

Anwurf des Spiels bei der TSG Eintracht Plankstadt ist am Samstag um 16 Uhr. krau