HSV sichert sich mit knappem Erfolg den Klassenerhalt

Der TV Eppelheim bezwang in einem Nachholspiel der Handball-Verbandsliga die SG Stutensee/ Weingarten 37:24 (14:10).

Der rechte Flügel schoss den potenziellen Absteiger fast im Alleingang ab: Carsten Geier (10 Tore) und Markus Bujotzek (9) waren nicht zu bremsen, wobei auch Torhüter Thomas Koch einen wichtigen Beitrag leistete, da er nach einer Vielzahl gehaltener Bälle die Konter für das schnelle Spiel der Hausherren einleitete.

Zur Halbzeit führte der TVE nur 14:10, was daran lag, dass allein sieben freie Einwurfmöglichkeiten ausgelassen wurden. Trainer Sebastian Metzler hatte wohl in der Pause mehr Konzentration angemahnt, denn danach ging es Schlag auf Schlag und schnell hieß es 22:12. Den überforderten Gästen gelang es nicht, eine doppelte Überzahl zu nutzen, die Abwehr stand wie ein Bollwerk. Nun bot sich Sebastian Metzler die Gelegenheit, allen Spielern Einsatzzeiten zu geben und diese nutzte der wieder genesene Alexander Huckele zu drei Gewaltwürfen und der wendige Yannick Rutt zu eleganten Durchbrüchen, sodass das Ergebnis immer weiter in die Höhe geschraubt wurde.

Natürlich war Sebastian Metzler hochzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: „Dass der Gegner nicht mehr alle Kräfte mobilisieren konnte, war zu erwarten, aber wie gut wir zeitweise spielten, hat mich doch sehr erfreut.“

TVE: Koch, Brendel; Späth (1), Stotz (1), Huckele (3), Hofmann (1), Hess (3), Geier (10), Krause, Rutt (4), L. Dennhardt (4), Schäfer, Bujotzek (9), M. Dennhardt (1/1). we

Kalabic-Team kämpft

Nach einer vierwöchigen Spielpause stand für den HSV Hockenheim unterdessen das Heimspiel gegen den TV Großsachsen II an. Mit einem Sieg sollte endgültig der angestrebte Klassenerhalt unter Dach und Fach gebracht werden. Die Vorzeichen dafür waren allerdings alles andere als optimal, denn auf dem Spielberichtsbogen standen lediglich zehn Akteure.

Gleich im ersten Angriff ließen die Hausherren eine von zahlreichen klaren Torchancen der Partie liegen, sodass es die Gäste waren, die zunächst in Führung gingen. Sebastian Neumann sorgte nach elf Minuten für die erste HSV-Führung (4:3), doch Großsachsen drehte die Partie, konnte sich aber nicht absetzen. Beim Stand von 11:13 wurden die Seiten gewechselt.

Nach dem Wiederanpfiff zog der TV auf 18:14 davon. Erst eine Umstellung brachte wieder mehr Effektivität in das Angriffsspiel des HSV. Vier Kalabic-Treffer in Folge sorgten für die erneute Führung (21:20). Die letzten beiden Spielminuten musste der HSV in doppelter Unterzahl bestreiten, trotzdem gelang Sebastian Neumann der 27. Treffer und Großsachsen konnte nur noch das 26:27 einnetzen. Kalabic: „Spielerisch war das heute keine Offenbarung, aber kämpferisch überragend.“

HSV: Lang, Krawietz; Kalabic (7/3), Neumann (7), Cronier (5), F. Gubernatis (2), Diehm (6), H. Gubernatis, Haasis, Christ. sk