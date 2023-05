Jetzt geht auch ein großer Sponsor beim SV Sandhausen

Sandhausen. Mit Alois Schwartz und Tomas Oral zwei Trainer, Mikayil Kabaca als Sportlicher Leiter, Pressesprecher Markus Beer und nun auch Best Water Technology (BWT) als Sponsor. Beim abstiegsbedrohten Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen verändert sich aktuell viel rund um das Spielfeld.

BWT ist noch bis zum Ende der laufenden Saison Namensgeber des Sandhausener Stadions am Hardtwald. „Aufgrund einer Neuausrichtung des Sponsoring-Portfolios verabschiedet sich das Unternehmen mit Sitz in Schriesheim nach sechs Jahren als Namensgeber des BWT-Stadions am Hardtwald aus Sandhausen“, schreibt der Verein nun in einer entsprechenden Pressemitteilung.

Jürgen Machmeier, Präsident des SV Sandhausen, der aktuell auch die Aufgaben des Sportlichen Leiters wahrnimmt, betont dazu: „Ich bedanke mich bei BWT für die vertrauensvolle und erfolgreiche Partnerschaft der letzten sechs Jahre.

Neuausrichtung des Portfolios beim SV Sandhausen

Die Kooperation war geprägt von vielen erfolgreichen Projekten, die in freundschaftlicher Zusammenarbeit umgesetzt wurden.“ Trotz „besonderer Herausforderungen“ sei die „Strahlkraft beider Marken erhöht und somit unsere gemeinsame Zielsetzung übertroffen“ worden, ergänzt SVS-Geschäftsführer Volker Piegsa dazu. „Nun wünschen wir BWT für die Zukunft viel Erfolg bei der Neuausrichtung des Sponsoring-Portfolios.“

Die BWT-Gruppe bedanke sich „für die langjährige, vertrauensvolle und freundschaftliche Zusammenarbeit. Gemeinsam blicken wir auf eine erfolgreiche Partnerschaft zurück“. Lutz Hübner von BWT erinnert an die Umsetzung der „ersten plastikflaschenfreien Arena im bezahlten Fußball“ und den Slogan „Change the World, sip by sip“, der aufgrund der markanten Farbgebung sehr einprägsam umgesetzt worden sei.

Da BWT das eigene Sportsponsoring-Portfolio neu strukturiere, „wird das derzeitige Engagement als Namensgeber des Stadions zum Ende dieser Saison auslaufen. Wir wünschen dem gesamten SVS alles nur erdenklich Gute und für die verbleibenden Spiele das notwendige Quäntchen Glück, um den Klassenerhalt zu erreichen“, wird Hübner abschließend zitiert.

„Der SV Sandhausen wird bereits nächste Woche den neuen Namensgeber für das Stadion am Hardtwald vorstellen“, schreibt der Verein am Schluss der Pressemitteilung zum Ende der Kooperation mit seinem langjährigen Sponsoren.