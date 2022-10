Kellerkinder kassieren Klatschen

Wieder einmal war es ein bitteres Wochenende für die Fußball-Kreisliga-Kellerkinder aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung. Hingegen gewann der FV Brühl II und Plankstadt spielte remis.

SG Oftersheim – VfR Mannheim II 0:6 (0:2)

Die erste halbe Stunde verlief zwischen beiden Teams auf Augenhöhe. Dann war es ein individueller Fehler, der die SGO auf die Verliererstraße brachte. Biagio Setola traf für die Mannheimer (33.) und derselbe Spieler erhöhte kurz vor dem Pausenpfiff auf 0:2 (43.). Die Oftersheimer gaben sich jedoch noch nicht auf und warfen mit Wiederanpfiff noch einmal alles in die Partie. Mit dem 0:3 durch Alaudin Ajvazi (57.) war die Partie aber gelaufen. Danach war der VfR Mannheim II klar überlegen und schraubte durch Tore von Setola (67., 72.) und Pascal Gummel (69.) das Endresultat auf 0:6.

FV 08 Hockenheim –Germ.Friedrichsfeld 0:5 (0:1)

In der 21. Minute ging der Gast in Führung. Nachdem Hockenheims Schlussmann einem Weitschuss abgewehrt hatte, stand Abdou Sanneh im Abseits, doch der Unparteiische entschied auf Tor. Kurz danach setzte Friedrichsfelds Benjamin Wanzek einen Elfmeter neben das Tor (25.). Danach lag der Hockenheimer Ausgleich auf dem Fuß, doch Benedikt Eicker traf nur den Pfosten. Mit dem Halbzeitpfiff köpfte Sanneh zum 0:2 ein (45.+1). Kurz nach seiner Einwechslung erhöhte Justin Meckel mit einem schönen Schlenzer auf 0:3 (56.). Bei den Gästen klappte nun alles. Friedrichsfeld hatte leichtes Spiel und erhöhte durch eine schöne Direktabnahme von der Strafraumkante durch Tugay Caliskan auf 0:4 (59.) und durch denselben Spieler nach Zuspiel von Moritz Haller auf 0:5 (81.). Erwähnenswert auf Hockenheimer Seite blieb lediglich Max Maiers Pfostentreffer.

FV 1918 Brühl II – SKV Sandhofen 3:2 (3:0)

FV-Trainer Pasquale Pilato hatte drei Ausfälle zu beklagen. Mit den Cammilleri-Brüdern und Canay Keklik fehlten dem FV 1918 Brühl II drei Stammkräfte. Den Ausfall von Torjäger Vittorio Cammilleri ließ Noel Präg vergessen, der mit einem lupenreinen Hattrick (4./14./22.) den 3:0-Pausenstand besorgte. Der FVB II war in Halbzeit eins die klar bessere Mannschaft und hätte auch deutlich höher führen können. Präg verpasste seinen vierten Treffer nur denkbar knapp, er setzte einen Querpass von Nico Reffert an die Latte des gegnerischen Gehäuses. Trotz weiterer Großchancen wollte kein weiterer Treffer mehr fallen. Sandhofen kam wie verwandelt nach der Halbzeitpause aus der Kabine, Ivan Sulic besorgte in der 63. Minute das 3:1. Die Gäste setzten weiter nach, Ivan Filipovic erzielte in der 82. Minute per Kopf den 3:2-Anschlusstreffer. Trotz langer Nachspielzeit brachte der FV 1918 Brühl II den Sieg über die Zeit.

TSG Eintracht Plankstadt – VfB Gartenstadt 3:3 (3:2)

Das Spiel begann ereignisreich. Plankstadt ging früh durch einen strammen Schuss unter die Latte von Savas Badalak in Führung (3.). Gartenstadt glich umgehend nach einem Eckball durch Timo Zuffinger aus, als ihm der Ball vor die Füße fiel (6.). Danach waren die Gastgeber tonangebend. Erneut war es Badalak, der zum 2:1 traf (29.). Doch wieder war die Freude nur von kurzer Dauer, Dominic Baum erzielte das 2:2 (38.). Das Torfestival war aber noch nicht zu Ende. Nach einem VfB-Abwehrfehler vollstreckte Badalak mit seinem dritten Tor zum 3:2 (40.). Der zweite Durchgang hatte weniger Höhepunkte zu bieten. Oliver Eck hatte aus zehn Metern die große Chance zum 4:2, schoss aber drüber. Den einzigen Treffer nach der Halbzeit erzielten die Gäste in Person von Cem Kuloglu (56.). Am Ende stand ein leistungsgerechtes Unentschieden.