SV 98 bekommt Lehrstunde in Sachen Effektivität

Während der SV 98 Schwetzingen II in Rheinau in der Fußball-Kreisklasse B unter die Räder kam, kehrte die SG Oftersheim II in die Erfolgsspur zurück.

SV Rohrhof II – SV Altlußheim 5:4 (3:3)

Das Spiel begann gut für den SVR II, durch Julian Patsch (3.) und Thomas Weber (17.) ging das Team mit 2:0 in Führung. Mit einem Doppelschlag durch Simon Schweickert (26., 27.) egalisierte Altlußheim. Doch nur fünf Minuten später ging Rohrhof II abermals in Führung. Vor der Halbzeit glich Altlußheim in der spektakulären Spielhälfte durch Benedict Eicker erneut aus (42.). Wer dachte, das Spiel könnte nur noch abschwächen, sah sich getäuscht, denn direkt nach Wiederanpfiff ging das Scheibenschießen weiter. Weber traf in der 52. Minute zum 4:3, erneut Schweickert sorgte für das 4:4 (62.). Beide Teams spielten nun mit offenem Visier. Der SV Rohrhof II war am Ende das glücklichere Team, denn Webers Treffer zum 5:4 (74.) eröffnete einen offenen Schlagabtausch in der Schlussphase, der aber torlos blieb.

SC Rot-Weiß Rheinau II – SV 98 Schwetzingen II 7:3 (3:1)

Thomas Weber (2. v. l.) ist dreifacher Torschütze beim 5:4-Sieg des SV Rohrhof II gegen SV Altlußheim. © Fischer

Eine Lehrstunde hinsichtlich Effektivität kassierte der SV 98 II. Mit der ersten Torchance ging Rheinau II durch Antonino Carusotto (7.) in Führung. Die Spargelstädter spielten zwar ansehnlich, blieb aber hinten wie vorne zu unentschlossen. Nach dem Ausgleich durch Atiba Martin (34.) kam Rheinau II mit den nächsten beiden Torschüssen von Luca di Candia (36.) und Nacer Bennadji (43.) zur 3:1-Pausenführung. Nach Wiederbeginn dasselbe Bild: Schwetzingen II wollte sich durchkombinieren, Rheinau II konterte effizient. Bennadji (56.) und Carusotto (69.) erhöhten auf 5:1. Mit einem Schuss in den Winkel verkürzte Akay Meisel auf 5:2 (75.). Nachdem Christopher Wieland (78.) und Daniel Espinoza (88.) auf 7:2 stellten, besorgte Batuhan Karadeniz (90.) den dritten Schwetzinger Treffer.

FV 08 Hockenheim II – SC 08 Reilingen II 1:1 (0:0)

Die Gastgeber spielten munter und mit Druck nach vorne, Reilingen II hingegen versuchte es überwiegend mit langen Bällen. Das Chancenverhältnis im ersten Durchgang sprach zugunsten der Heimelf. Nach einem schwungvollen Start der Reilinger in Durchgang zwei war es dann der Hockenheimer Manuel Nolde, der im Strafraum nur durch ein Foul gestoppt werden konnte. Den Elfmeter verwandelte Kevin Fritz zum 1:0 (65.). Zehn Minuten später nutzten die Gäste eine der wenigen Unachtsamkeiten der Hockenheimer zum Ausgleich: Der Ball sprang von einem Hockenheimer Verteidiger vor die Füße von Christian Heck, der die Kugel im zweiten Anlauf im Tor unterbrachte (75.).

SC Olympia Neulußheim II – DJK/Fort. Ed.-Neckarhsn. 0:2 (0:1)

Der Tabellenführer aus der Doppelgemeinde hatte das Spiel von Anfang an unter Kontrolle. Neulußheim II verteidigte jedoch clever und konnte auch für Entlastung sorgen. Eine der wenigen Gästechancen verwertete Mohammed Cham nach einem Neulußheimer Ballverlust im Aufbauspiel zum 0:1 (27.). In der zweiten Halbzeit ergab sich das gleiche Bild, doch erneut schaffte es Patrick Bache, den Ball aus kurzer Distanz für die Gäste über die Linie zu drücken (73.). Unrühmlicher Höhepunkt war die Rote Karte für DJK-Spieler Elijah Iruoje für eine Tätlichkeit (60.)

FC Hochstätt Türkspor II – SG Oftersheim II 0:3 (0:2)

Die SGO II war über die kompletten 90 Minuten Herr im Hause. Hochstätt II hielt kämpferisch dagegen und so dauerte es bis zur 36. Minute, ehe Mohammad Gharahkoshan nach schönem Spielzug zum 0:1 einschob. Die Gäste erhöhten nun das Tempo und den Druck: Der starke Lukas Mampel sorgte nach schönem Alleingang für das 0:2 (42.). In der zweiten Halbzeit verwalteten die Gäste den Vorsprung, lediglich Gharahkoshan war es vorbehalten, die Maschen des Tornetzes mit dem 0:3 zappeln zu lassen (68.). Berhan Palas’ 0:4 wurde wegen einer Abseitsstellung zurückgepfiffen (88.).

FV 1918 Brühl III – TSG Eintr. Plankstadt II 2:3 (2:1)

Brühl III war gleich im Spiel mit Zug zum Tor und einigen Chancen. Niklas Kollruss nutzte davon eine, als er einen Eckball direkt verwandelte (24.). Tarik Lechner erhöhte vom Elfmeterpunkt (28.). Danach war plötzlich Plankstadt II im Spiel, Daniel Amuh besorgte nach einem schweren Brühler Bock den Anschluss (38.). Nach der Pause war die TSG II besser drin und Christian Rug gelang nach einem neuerlichen Brühler Patzer das 2:2 (64.). Richard Wegmann sah nach einem taktischen Foul Gelb-Rot (79.). Nils Wattchow brachte kurz vor Schluss einen langen Ball im FV-Tor zum 2:3-Endstand (87.) unter.

Spvgg 06 Ketsch III – Viktoria Neckarhausen 1:3 (0:2)

In einem ausgeglichenen Spiel verpasste Ketsch III einen möglichen Punktgewinn. Nach einer Großchance und einem nicht gegebenen Elfmeter gerieten die 06er im Gegenzug in Rückstand, Tim Christoffel traf aus stark abseitsverdächtiger Position (20.). Antonino Carusotto erzielte sodann das 0:2 (32.). Nach dem Ketscher Anschlusstreffer (53.) erhöhte Felix Krapp auf 1:3 (65.).

SpG ASV/ DJK Eppelheim II – VfL Heiligkreuzstein. II 6:2 (3:1)

Maxim Wagner besorgte nach Vorlage von Simon Treiber das frühe 1:0 (9.). Nach dem Ausgleich von Michael Geller (32.) verwertete Treiber ein schönes Zuspiel von Yannick Steffen zum 2:1 (35.). Mit dem Pausenpfiff profitierte Steffen von einem Stockfehler eines VfL-Spielers und schob aus 20 Metern ins leere Tor zum 3:1 (45.+1). Flamur Kadrija auf Zuspiel von Louis Henn (56.) und Drenit Tahiraj aus abseitsverdächtiger Position (81.) erhöhten auf 5:1. Das 5:2 von Fabio Hildebrand (82.) war nur ein Schönheitsfleck, kurz danach legte Jan Rothmund einen schönen Alleingang hin und vollendete zum 6:2 (88.).