Korte hat die Qual der Wahl

Alles neu. So lautet das Motto der Eisbären Eppelheim vor der am Sonntag beginnenden Eishockey-Saison. Nach dem Versuch, mit zwei Mannschaften am Spielbetrieb teilzunehmen, geht der ECE in dieser Runde mit nur einem Team im Aktivenbereich auf Punktejagd. Auch das Kapitel Regionalliga ist vorerst Geschichte. Stattdessen treten die Eisbären mit Trainer-Rückkehrer Thomas Korte in der Landesliga an. „Ich schätze die Landesliga für Vereine und Zuschauer mit elf teilnehmenden Mannschaften wesentlich attraktiver ein. Ob eine Regionalliga mit sechs oder sieben Vereinen überhaupt Sinn macht, darüber sollten die Vereine nach dieser Saison diskutieren“, sagte der Coach.

Im ersten Saisonspiel tritt sein Team auswärts an (Spielbeginn: 17 Uhr). Vor vier Jahren standen sich die Schwenninger Fire Wings und die Eisbären noch in der Regionalliga gegenüber. Schwenningen verzichtete als Meister auf den Aufstieg, verstärkte sich in der Sommerpause aber unter anderem mit dem erfahrenen Torhüter Thomas Ower.

Litauer sammeln Pluspunkte

Auf ECE-Seite hat Korte die Qual der Wahl: „Der Kader ist auf dem Papier riesengroß. Somit ist natürlich auch im Training viel mehr anzustellen. Ich denke, dass angesichts der Tatsache, dass nur 22 Mann aufgestellt werden können, jedem bewusst sein muss, dass so mancher nicht ganz zufrieden sein wird.“ Besonders gespannt sein darf man auf die beiden Neuzugänge aus Litauen: Avgustinas Silinas und Artemi Frizel konnten schon in der Vorbereitung Pluspunkte einheimsen. fred