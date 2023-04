Langstreckenmeisterschaften in Hockenheim: Nachwuchs recht flink

„Die Beteiligung war in diesem Jahr besonders im Nachwuchsbereich ansprechend“, freute sich Jürgen Koessler, der Vorsitzende im Leichtathletik-Kreis Rhein-Neckar, nach den RNK-Langstreckenmeisterschaften am Sonntag auf dem Sportgelände der DJK Hockenheim.

Mit Sorgen blickt Koessler angesichts der geringen Teilnehmerzahlen allerdings auf die Zukunft der Rennen der Männer und Frauen: „Hier müssen wir vielleicht ein anderes Format finden“.

Männer 10 000 Meter: M 75: 1. Erwin Hube (LG Kurpfalz/TV ... Männer 10 000 Meter: M 75: 1. Erwin Hube (LG Kurpfalz/TV Schwetzingen) 8:21,19 Minuten Junioren U 23 5000 Meter: 3. Cedric Sikorski (LG Kurpfalz/TSV Oftershein) 17:03,13. Frauen 5000 Meter: W 60: 1. Birgit Schillinger (LG Kurpfalz/TV Schwetzingen) 23:18,05 Minuten. Männliche Jugend U 16 3000 Meter: M 15: 1. Ayk Nikolay (LG Kurpfalz/TBG Neulußheim) 11:41,87 Minuten; M14: 1. Luke Weber (DJK Hockenheim) 12:42,03 Minuten, 3. Sebastian Bubb (DJK Hockenheim) 13:28,99. Weibliche Jugend U 16 2000 Meter: W15: Lucie Fürle (LG Kurpfalz/TSV Oftersheim) 7:28,75 Minuten; W14: 1. Ellis Staib (SV Seckenheim) 7:57,16 Minuten, 2. Leana Dübener 8:39,54 . Männliche Jugend U 14 2000 Meter: M13: 1. Adrian Partale (FV Brühl) 7:38,74 Minuten, 2. Barnabas Rövid (HSV Hockenheim) 8:26,79; M 12: 1. Simon Rhein (FV Brühl) 7:24,31 Minuten, 3. Adrian Könn (DJK Hockenheim) 8:23,89. Weibliche Jugend U 14 2000 Meter: W13: 1. Valerie Georg (LG Kurpfalz/TV Schwetzingen) 8:16,89 Minuten, 2. Emilia Biemer (LG Kurpfalz/TSG Ketsch)) 8:25,29. Cross Kinder 1500 Meter: W 11: 2. Lea Keller (LG Kurpfalz/TSG Ketsch) 7:08,20, 3. Lina Harlacher (DJK Hockenheim) 7:12,38. hz

Marcus Imbsweiler (TSG78 Heidelberg), der sich nach den deutschen Halbmarathonmeisterschaften kurzfristig für die Teilnahme in Hockenheim entschied, sieht dies ähnlich: „Eine konkrete Lösung kann ich aber auch noch nicht anbieten“, sagte der 1000-Meter-Sieger in der Altersklasse M 55. Im Rennen der Frauen über 5000 Meter sorgte die für die MTG startende griechische Meisterin Eirini Tsoupaki mit ausgezeichneten 17:07,03 Minuten für den Höhepunkt dieser Veranstaltung. Zweite wurde Alicia Koßmann (SG Leutershausen) in 18:49,15 Minuten.

Die schnellste Läuferin im 3000-Meter-Lauf der Juniorinnen U23 war Lena Fenz (TSV Rot) mit 11:06,37 Minuten. Bei der Jugend U 16 und U 14 gab es durch Ayk Nikolay, Lucie Fürle und Valerie Georg, alle von der LG Kurpfalz, souveräne Sieger, Trainer Manfred Köhn war mit den Zeiten seiner Schützlinge sehr zufrieden. Gute Platzierungen erreichten auch die Jungs und Mädchen des FV Brühl und der DJK Hockenheim. Siege holten für den FVB Adrian Partale und Simon Rhein, für die DJK Luke Weber.