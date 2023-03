Nachwuchs der DJK Hockenheim beendet Hallensaison erfolgreich

„Unser Nachwuchs kann sich sehen lassen“, freuten sich Lisa Scholl und Bernhard Schäfer vom Trainerteam der Hockenheimer DJK-Leichtathleten über den starken Auftritt ihrer jungen Schützlinge beim gut besetzten Hallenmeeting der U14 und U12 in der Mannheimer OSP-Halle.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im 50-Meter-Sprint wurde Lena Saller als beste Athletin der DJK in 8,53 Sekunden Zweite in ihrer Altersklasse im mit über 30 Teilnehmerinnen besetzten Starterfeld. Valeria Giesbrecht sprintete im mit über 60 Starterinnen größten Teilnehmerfeld der elfjährigen Mädels der Altersklasse U12 in 8,0 Sekunden über 50 Meter als Zweite ins Ziel. Im Vierkampf wurde sie am Ende Fünfte.

In der Altersklasse U12 wurde David Fuchs im Weitsprung mit 4,24 Metern Sechster Mark Kuhn finishte über 800 Meter in 2:56,44 Minuten auf Platz fünf, dicht gefolgt von Devin Capraz in 2:58,84 Minuten. „Es war ein guter Abschluss der Hallenwettkämpfe. Wir dürfen auf eine erfolgreiche Freiluftsaison hoffen“, resümierten die Trainer.