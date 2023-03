Neuer Geist bei Ketsch II

Zehn Punkte hat die Spvgg 06 Ketsch II aus den ersten vier Partien nach der Winterpause in der Fußball-Kreisklasse A gezogen. In der Rückrundentabelle würde die Elf von Trainer Johann Strunk somit auf Rang zwei geführt. „Wir sind enger zusammengerückt und haben die Egos jedes Einzelnen hinten angestellt. Wir treten als Mannschaft geschlossener auf und jeder reißt sich für den anderen den Hintern auf“, hat Strunk beim derzeitigen Tabellenachten einen neuen Geist ausgemacht.

Diszipliniert und kompakt tritt die Spvgg 06 Ketsch II des Kalenderjahres 2023 bislang auf und daran hat sich zuletzt sogar der Zweitplatzierte TSG Rheinau die Zähne ausgebissen. „Wir haben der TSG ihre eigenen Tugenden zum Verhängnis gemacht und waren kämpferisch und läuferisch extrem präsent“, empfand Strunk. Trotz Rückstand feierte sein Team gegen die Rheinauer einen 3:1-Sieg. Bei Strunk ist jeder einzelne Punkt, jeder Sieg Balsam auf die Seele seines Trainer-Ausstiegs.

Wie bereits berichtet, wird der Trainer-Dino am Rundenende sein Engagement bei der zweiten Mannschaft der Ketscher beenden. Derzeit noch ist Strunk der dienstälteste Coach im Fußballkreis. Kein Wunder, dass da Woche für Woche nach den absolvierten 90 Minuten immer ein Stückchen Wehmut mitschwingt. „Klar ist das Ende schon im Hinterkopf. Ich zähle die Spiele auch schon herunter“, sagt Johann Strunk. „Mir fällt das auch nicht leicht, ich hänge schon sehr an der Mannschaft.“ Am Wochenende tritt die Spvgg 06 Ketsch II beim Tabellennachbarn SV 98/07 Seckenheim an.

Hirschacker vor Kellerduell

Um wichtige Punkte geht es im Kellerduell zwischen dem ASV Feudenheim und dem FC Badenia Hirschacker. Beide Mannschaften liegen punktgleich nur knapp über dem Strich. Der SV Rohrhof möchte seinem ersten Rückrundensieg nun gegen die TSG Rheinau gleich die Fortsetzung folgen lassen. Gleichzeitig könnte das Team von Trainer Andrés Medina López dem SC Olympia Neulußheim Schützenhilfe leisten, der seinerseits gegen den Spitzenreiter SC Pfingstberg/ Hochstätt antreten muss (siehe weiterer Bericht).

Miguel de Mingo, Trainer der Mannheimer, hat bereits Respekt vor den Neulußheimern angemeldet: „Ich habe schon in der Vorrunde gesagt, dass das unser Hauptkonkurrent ist. Im Hinspiel haben wir uns sehr schwergetan und glücklich 1:0 gewonnen.“ Frei aufspielen kann der SC 08 Reilingen, der gegen den TSV Neckarau II antritt.

Info: ASV Feudenheim – FC Badenia Hirschacker, TSG Rheinau – SV Rohrhof, SV 98/ 07 Seckenheim - Spvgg 06 Ketsch II, SC Olympia Neulußheim – SC Pfingstberg/ Hochstätt, SC 08 Reilingen – TSV Neckarau II (alle Sonntag, 15 Uhr).