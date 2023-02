Neulußheimer Mädels Dritter

Die C-Juniorinnen der TSG Hoffenheim gewannen die Badischen Futsal-Meisterschaften. Der SC Olympia Neulußheim wurde Dritter.

In zwei Gruppen starteten acht qualifizierte Teams. Die Titelverteidigerinnen des Karlsruher SC mussten im Auftaktspiel gegen die TSG Hoffenheim eine 0:4-Niederlage hinnehmen. Außerdem komplettierten der FC Viktoria Hettingen und der SC Olympia Neulußheim die Gruppe A. In Gruppe B kämpften die Mädels des Polizei SV Mannheim, des ASV Hagsfeld, des SC Klinge Seckach und des SSV Waghäusel ums Weiterkommen. Nach zwölf Gruppenspielen, in denen 29 Tore fielen, standen die beiden Halbfinalpaarungen fest. Hierbei setzte sich Hoffenheim gegen den Polizei SV Mannheim mit 3:0 durch.

Im zweiten Halbfinale standen sich der SC Klinge Seckach und der SC Olympia Neulußheim (Zweiter Gruppe A) gegenüber. Der SC Klinge Seckach gewann mit 2:1. Neulußheim lieferte sich eine spannende Begegnung um Platz drei mit dem Polizei SV Mannheim. Nach der regulären Spielzeit stand es 0:0, sodass das Sechs-Meter-Schießen entscheiden musste. Mit 4:2 sicherte sich der SON den dritten Platz. zg