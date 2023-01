Nicht gerade Masse, aber große Klasse

Reiter Elias Hohler hat seinem Vereinskamerad Bernd Herbert vom RFV Viernheim den Sieg zum Abschluss des 26. Drei-König-Hallenturniers streitig gemacht. Zusammen mit „Corsino“ gewann Hohler am Sonntagnachmittag die Springprüfung Klasse M** mit Stechen. Dritter wurde Günter Treiber vom benachbarten RV Eppelheim. Karla und Thomas Schumacher von der gastgebenden TG Birkighöfe belegten die Ränge neun und zehn.

Traditionell gilt das Turnier in Eppelheim als erste Standortbestimmung der Saison. Jedoch treten die Reiter meist mit ihren jüngeren Pferden an. Hohler und „Corsino“ gewannen fehlerfrei und in einer Zeit von 59,95 Sekunden. Routinier Herbert benötigte auf „Chinchillo“ 60,86 Sekunden. Tags zuvor hatte er noch die Punktespringprüfung Klasse M* mit „Joker“ gewonnen.

Positives Resümee

Juliane Fehl vom RC Bissingen an der Teck tritt beim 26. Drei-König-Hallenturnier in der M**-Dressurprüfung auf „Dagobert“ an. © Lenhard

Für die Gastgeber lief es im Springen nicht ganz so erfolgreich wie noch in den Dressurprüfungen. Dennoch war Turnierleiter Rolf Zimmerer mit der Leistung seiner Schützlinge und dem gesamten Ablauf zufrieden. „In der Dressur haben unsere Reiter sehr gut abgeschnitten und auch bei den Springprüfungen gab es Platzierungen, wenn auch nicht ganz vorne“, sagte Zimmerer, der zum gesamten Verlauf sagte: „Es war zwar nicht die Masse am Start, aber dafür Klasse. Es war spannend und wir hatten wieder einmal viele Zuschauer bei uns.“

Auch mit dem großen Zuspruch bei den beiden Feten am Donnerstag und Samstag war der Vereinsverantwortliche zufrieden, wenngleich ein paar Unbelehrbare in der Nacht auf der Straße für Unruhe sorgten und daher sogar die Polizei anrücken musste. fred