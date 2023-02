Nur ein Sieg zählt

Die Perspektiven für den TTC Ketsch in der Verbandsoberliga der Frauen sind deutlich besser geworden. Schuld daran war nicht nur der eigene 8:0-Sieg beim TTV Weinheim-West II, sondern auch die Niederlage des VSV Büchig gegen Spitzenreiter Suggental. Dadurch vergrößerte sich der Vorsprung Ketschs auf Rang drei auf vier Punkte. Die Vizemeisterschaft und damit die Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Oberliga ist damit nähergerückt, und noch ist ja auch der Titelgewinn möglich.

An diesem Samstag, um 15 Uhr erwartet Ketsch den TTC Altdorf, der erst zwei Punkte auf dem Konto hat. Beim 8:1-Hinspielsieg spielte Altdorf nicht in bester Aufstellung. „Wenn sie komplett antreten können, sind sie deutlich besser,“ ist Teamchefin Jasmina Simon überzeugt. Trotzdem stehen die Zeichen einmal mehr auf einen doppelten Punktgewinn, „ein Sieg muss her,“ so die Zielvorgabe.

Als Außenseiter fährt der TTC Hockenheim in der Verbandsklasse Nord der Männer am Samstag um 18.30 Uhr zur DJK St. Pius nach Mannheim. Der Tabellendritte stellt mit 17:5 Punkten ein starkes Team. Im mit 5:9 verlorenen Hinspiel gewann Hockenheim fünf Einzel, aber kein Doppel. „Das Spiel war relativ ausgeglichen“, erinnerte sich TTCler Stefan Trotter. Ihm ist klar, dass die Mannschaft besser in den Doppeln starten muss, um eine Chance auf eine Überraschung zu haben. mra