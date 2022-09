Nur Prim hält dagegen

Mit vier Ersatzleuten ging Tischtennis-Bezirksligist TTC Reilingen gegen die DJK Wallstadt als krasser Außenseiter ins Spiel und unterlag deutlich mit 2:9. Mark Prim gewann zusammen mit Manuel Vögele das Auftaktdoppel und bezwang im Auftakteinzel die Nummer zwei der Gäste, Fabian Kajsar, mit 3:0, sodass es 2:2 stand. Die Ersatzleute vertraten die Stammspieler jedoch würdig und verpassten weitere Punktgewinne für Reilingen nur ganz knapp. Lukas Vogelbacher und Thomas Weißbrodt mussten sich im Doppel mit 8:11 im fünften Satz Weber/Frantz geschlagen geben. In den Einzeln unterlagen beide jeweils nur knapp in fünf Sätzen. Manuel Vögele verpasste gegen Kajsar nur hauchdünn einen Punkt, so daß der verdiente Sieg des letztjährigen Tabellendritten insgesamt als zu hoch bewertet werden muss.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bezirksliga Frauen

Eine glänzend aufgelegte Carmen Mai-Pressl führte den TV Schwetzingen II mit einem Doppelerfolg und drei Einzelsiegen zum hochverdienten 8:2 beim SV 02 Altneudorf.

Bezirksklasse

Der klare 9:4-Heimsieg des TTC Hockenheim II über den TTC Edingen-Neckarhausen täuscht über den wahren Spielverlauf hinweg. Das Spiel war an Spannung nicht zu überbieten, insgesamt acht der 13 Spiele mussten in die Verlängerung des 5. Satzes mit dem glücklicheren Ende für die Gastgeber. Herausragend auf Hockenheimer Seite war im vorderen Paarkreuz Pascal Leske-Koch, der sowohl Robert Retz als auch Andreas Markoni souverän beherrschte. Im mittleren Paarkreuz glänzten Ralph Adameit und Marvin Ballmann für die Gastgeber. Adameit gelang das Kunststück, in beiden Einzeln gegen Ingo Schulz und Markus Reichert Matchbälle seiner Konkurrenten abzuwehren und das jeweilige Spiel für sich zu entscheiden. Reichert führte dabei bereits mit 10:4 im fünften Satz, konnte den Punkt für die Gäste aber nicht machen.

Mehr zum Thema Tischtennis im Bezirk Schnell abgehakt Mehr erfahren

Die TSG Eintracht Plankstadt II musste gegen Dossenheim trotz überzeugender kämpferischer Leistung eine unglückliche 7:9-Niederlage hinnehmen. „Hauptgrund für die Niederlage war unsere Unterlegenheit im Doppel“, zeigte sich Kapitän Markus Kolb enttäuscht. Er hob insbesondere Philipp Riedel im vorderen Paarkreuz hervor, der sowohl den besten Spieler der Liga, Leo Bayer, als auch die Dossenheimer Nummer zwei, Michael Brendle, besiegte. Eine weiße Weste behielt auch das mittlere Paarkreuz mit Markus Kolb und Thomas Braunbart, die die Gastgeber immer wieder heranbrachten und die Partie offenhielten. Der Sieg von Thomas Schuhmacher konnte die Niederlage am Ende nicht verhindern. „Ein Punkt hätte uns heute wirklich gutgetan, aufgrund des schweren Doppelspieltages am nächsten Wochenende müssen wir versuchen, die zweite Hälfte der Vorrunde für unser Saisonziel Klassenerhalt zu nutzen“, resümierte Kolb weiter. mbu