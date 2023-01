Dritter Sieg in Folge

Mit dem dritten Sieg in Folge befindet sich der HSV weiter in der Erfolgsspur und holt mit dem 26:22 (16:9) gegen Ispringen zwei wichtige Punkte für den Klassenerhalt in der Handball-Verbandsliga.

Die Gastgeber mussten auf Felix Gubernatis verzichten, dafür sprang kurzfristig Dennis Forsch ein und war ein wichtiger Baustein im Defensivverband. Nach einer kurzen Abtastphase war es der HSV, der dem Spiel im ersten Durchgang den Stempel aufdrückte. Die Defensive um den starken Keeper Pascal Lang stand kompakt und ließ nur wenige Gästemöglichkeiten zu. Nach 16 Minuten besorgte Philippe Schinke mit seinem siebten Treffer das 11:6. Bis zur Pause baute Hockenheim die Führung bis auf 16:9 aus.

Wer allerdings glaubte, damit sei bereits eine Vorentscheidung gefallen, wurde im zweiten Durchgang eines Besseren belehrt. Mit der jetzt offensiveren Deckungsvariante der Gäste kam der HSV nicht zurecht, die Folge waren unvorbereitete Abschlüsse und leichtfertige Ballverluste. Das nutze Ispringen konsequent aus und arbeitete sich Tor um Tor heran. Über sie Stationen 16:12 und 18:15 gelang den Gästen nach 44 Minuten erstmals wieder der Ausgleich (19:19). Denis Kalabic, der inzwischen auf die Spielmacherposition gewechselt war, sorgte mit zwei Treffern in Folge für das 22:20 und in der Schlussphase war es Timm Hufnagel, der mit drei blitzsauberen Treffern aus dem Rückraum den Heimsieg klarmachte.

„So spannend hätten wir es nicht mehr machen brauchen“, so ein sichtlich erleichterter Trainer Admir Kalabic. „Den Grundstein haben wir in den ersten 30 Minuten gelegt, aber den Einbruch in der zweiten Hälfte müssen wir in der nächsten Trainingswoche aufarbeiten. Das darf so nicht passieren.“

Der HSV ist nun am Wochenende beim Tabellenletzten TGS Pforzheim gefordert. Beim bisher sieglosen Gastgeber ist eine konzentrierte Leistung notwendig, um Punkte mitzunehmen. Spielbeginn in der Pforzheimer Berta-Benz-Halle ist am Sonntag, 5. Februar, um 16 Uhr.

HSV: Sowden, Lang, Berlinghof; Kalabic (6/1), Neumann (1), Kraut, Forsch (1), H. Gubernatis (2), Diehm (4), Cronier, Schinke (7/1), Hufnagel (4), Kauther (1). zg