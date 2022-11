Der TTC Reilingen bleibt in der Bezirksliga weiterhin sieglos, im Heimspiel gegen die DJK Käfertal/Vogelstang gab es erneut eine unglückliche 7:9-Niederlage. Das ist umso bitterer, da die Gastgeber eine 5:2- und 7:5-Führung nicht zum Sieg nutzten. Reilingens Personalmangel hält an, mit Manuel Vögele und Stefan Wenneker fehlten zwei Leistungsträger. Der Start verlief vielversprechend, nach zwei Doppelsiegen wies Mark Prim Markus Gottwald in die Schranken. Das mittlere Paarkreuz mit Adrian Sowa und Dennis Pulver erhöhte auf 5:2. Reilingens unteres Paarkreuz mit Heinz Braun und Lukas Vogelbacher ging leer aus. Im Spitzenspiel unterlag Mark Prim Dominik Schwarz knapp mit 2:3. Daniel Knauf gegen Gottwald und Adrian Sowa mit seinem zweiten Einzelsieg gegen Christoph Mager brachten die Gastgeber erneut mit 7:5 in Führung. Dennis Pulver lag 2:0 vorne, ehe sein Gegner Lars Hörner umstellte und noch 3:2 gewann. So kamen die Gäste nach zwei knappen Siegen im unteren Paarkreuz doch noch zum Sieg, da das gegnerische Doppel Schwarz/Mager mit 3:1 über Prim/Knauf die Oberhand behielt.

Drei enge Fünf-Satz-Niederlagen

Die Zweitvertretung des TV Schwetzingen musste gegen Primus TTC SG St. Ilgen II eine herbe 1:9-Niederlage hinnehmen. Dabei waren für die Gastgeberinnen allein drei knappe Fünf-Satz- Niederlagen letztlich nicht zu verkraften, bereits im Doppel hatten sich Mai-Preßl/Schnitzer nach 0:2-Satz-Rückstand ins Spiel zurückgekämpft, am Ende aber mit 7:11 im fünften Satz verloren.

Auch Katja Feurer gelang es im Einzel gegen Monika Grulich nicht, die 2:1-Satzführung über die Zeit zu bringen, 9:11 unterlag sie im fünften Satz. Ute Schnitzer errang mit einem knappen 11:9 im fünften Satz den Gegenpunkt gegen Patricia Volbehr. Ihr zweites Einzel ging allerdings ebenfalls in fünf Sätzen verloren.

Die TSG Eintracht Plankstadt II setzte ihre Siegesserie in Bestbesetzung auch im Derby gegen den TTC Ketsch III fort. Mit 9:1 wurden die ersatzgeschwächten Gäste abgefertigt. Plankstadt hat sich durch den Sieg auf Platz fünf der Tabelle vorgeschoben und blickt nach verhaltenem Saisonstart wieder zuversichtlich auf den weiteren Saisonverlauf.

Auf Ketscher Seite bot Jendrik Sturm den Gastgebern Paroli. Bereits im Doppel hatte er an der Seite von Uwe Hemmerich ein hart umkämpftes Match gegen Becker/Braunbart nur knapp verloren. Im Einzel besiegte er dagegen Wilmar Becker klar mit 3:1. Plankstadt überzeugte mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung.

Kaum besser lief es für Ketsch III: Gegen den Tabellenvierten TTV Mühlhausen III mussten die Gastgeber eine deutliche 2:9-Niederlage hinnehmen. Erneut bewies Nachwuchstalent Jendrik Sturm seine Wettbewerbsfähigkeit in der Bezirksklasse. Mit Uwe Hemmerich gab es einen 3:0-Auftaktsieg im Doppel. Im Duell mit Mühlhausens Nummer eins Till Kretschmer setzte er sich in fünf Sätzen durch. Michael Ebert gegen Kretschmer und Marc Vetter gegen Matthias Weyerhäuser verpassten ihre Möglichkeiten zur Ergebniskorrektur. mbu