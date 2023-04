Rote Karte – Schwetzinger müssen Schiedsrichter beschützen

Der SV 98 Schwetzingen II ließ in der Fußball-B-Klasse überraschend Federn. Dafür erledigte Oftersheim II seine Hausaufgaben und kletterte wieder auf Platz zwei.

SV 98 Schwetzingen II – Hochstätt Türkspor II 1:2 (0:1)

Die Gäste gingen mit ihrer ersten Chance durch Kerem Görgülü in Führung (5.). Auf der anderen Seite vergaben die Schwetzinger klare Einschussmöglichkeiten. Kurz nach der Pause erzielte Abdou Ben Otmane den mehr als verdienten Ausgleich (48.). Mit dem nächsten Konter ging Hochstätt II durch Flakron Rexha wieder in Führung (55.). Nach einem verschossenen Elfmeter des SV 98 Schwetzingen II wurde der Schütze tätlich angegangen. Die folgerichtige rote Karte für die Gäste hatte zur Folge, dass der Schiedsrichter von Verantwortlichen des Heimvereins geschützt werden musste und die Partie unterbrach. Später pfiff er das Spiel wieder an. In den letzten Minuten vergaben die Gastgeber noch vier Großchancen am Ende eines gebrauchten Tages.

SG Oftersheim II – FV 1918 Brühl III 1:0 (1:0)

Ersatzgeschwächt und dadurch mit A-Jugendlichen verstärkt spielte Oftersheim II gefällig, jedoch ohne Abschlussglück. So musste der Tabellendritte bis zur 45. Minute warten, bis Valentin Folz nach einem schönen Spielzug über Philipp Schol das 1:0 erzielte. Auch in der zweiten Hälfte hielten die Brühler läuferisch gut mit, konnten jedoch die sicher stehende Oftersheimer Defensive um Torwart Michael Vaisman nie gefährden. Die SGO II konnte es sich sogar leisten, noch einen Elfmeter zu verschießen. wy