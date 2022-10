Rückstand egalisiert

Fußball-Landesligist FV Brühl hat sich beim FC Türkspor Mannheim nach einem 1:3-Rückstand noch ein 3:3 (2:1)-Remis gesicht. Brühl entführte völlig zurecht einen Punkt aus Mannheim, denn die Gäste waren über weite Phasen des Spiels die bessere Mannschaft.

Brühl hatte sich vier Gelegenheiten erspielt, ehe sich das Auslassen der Chancen rächte: Keeper Mikel Schuster rutschte ein abgeblockter Schuss von Mustafa Azad aus kurzer Distanz zum 1:0 durch die Hände (29.). Die Mannheimer präsentierten sich weiter effektiv, auch der zweite Torschuss landete im Brühler Kasten: Kadir Seker war von der Strafraumgrenze zum 2:0 (33) erfolgreich. Der FVB, der sein bisher spielerisch bestes Spiel bot, erzielte den 2:1 (41.)-Anschlusstreffer durch Izzeddine Noura.

Wieder ein individueller Fehler

Nach Wiederanpfiff nutzte Seker einen Ballverlust zur Mannheimer 3:1-Führung (55.). „Wir sind durch zwei individuelle Fehler in Rückstand geraten“, ärgerte sich Brühls Co-Trainer Mike Kappes. Der FVB bewies Moral, der mit aufgerückte Jens Heuberger machte seinen Patzer wieder gut, er war nach einer Flanke per Kopf zum 3:2 erfolgreich (70.). Patrick Fetzers Schuss klärte Can Aydingülü auf der Linie per Hand und musste mit Rot vom Feld. Patrick Morscheid verwandelte den fälligen Strafstoß zum 3:3 (72.). „Unsere Auswechslungen sind verpufft, das Endergebnis geht in Ordnung, wir haben uns spielerisch gesteigert“, bilanzierte Mike Kappes.

FVB: Schuster – Heuberger (74. Glaser), Raab, Etzold, Kerber (68. Stenzel), Johann, Weiß (64. Fetzer), Weber, Morscheid, Greulich (68. Vogt), Noura. vm