Saisonstart für Ketscher Team

Am Wochenende fiel im englischen Matterley Basin das Gatter für die erste volle Motocross-Grand-Prix-Saison für das Ketscher KMP Honda Racing Team. Petar Petrov und Paul Haberland werden bis auf wenige Ausnahmen in Übersee alle Weltmeisterschaftsrennen bestreiten. In England war das Team mit einem etwas kleineren Aufbau vertreten, dennoch war Teamchef Alexander Karg zufrieden mit der guten Präsentation und den Abläufen.

Die Fahrer waren heiß auf Punkte, aber hatten etwas Schwierigkeiten mit der sehr flachen und schnellen Strecke. Aufgrund Pech und Kollisionen mussten dann das Punktesammeln auf Runde zwei vertagt werden. zg/ Bild: KMP