Sehenswerte Treffer durch Emre Güc und Michael Wendel

Keinen Sieg gab es für die Fußball-A-Ligisten aus unserem Gebiet. Der SC 08 Reilingen schaute spielfrei zu.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Spvgg 06 Ketsch II – SV Rohrhof 2:2 (0:1)

Beide Teams lieferten sich eine Partie auf Augenhöhe mit leichten optischen Vorteilen für den Gast. Ketsch II hielt kämpferisch stark dagegen, musste aber kurz vor der Pause das 0:1 hinnehmen, als ein Ball nicht entscheidend geklärt wurde und Emre Güc aus 16 Metern traf (44.). Nach dem Seitenwechsel konnte Ketsch II das Geschehen weiter offen gestalten. Nach einer schönen Einzelleistung von Johannes Gaa konnte Fynn Dexheimer dessen Hereingabe per Grätschschritt ins Tor zum 1:1 (51.) bugsieren. Sehenswert das 2:1 durch Michael Wendel, der sich auf Links gut durchsetzte und mit der Innenseite ins lange Eck schlenzte (54.). Nach einer Eckballserie für Rohrhof konnte Thomas Weber per Kopf ausgleichen (78.).

FC Türkspor Mannheim II – FC Badenia Hirschacker 6:0 (3:0)

Die nur zu elft angereisten Hirsche boten eine katastrophale Leistung. Durch Ömer Dokgöz (15., 22.) und Schoheib Azad (31.) lag der FC Türkspor Mannheim II bereits zur Pause verdient mit 3:0 in Führung. Im zweiten Durchgang legten Eugen Kalinicenko (66.), Danko Dankov (71.) und Mete Tasdemir (76.) weitere Tore für die Mannheimer nach, sodass der FC Badenia am Ende mit 0:6 unterging. Mehr als zwei Halbchancen hatten die Hirsche nicht zu bieten.

TSG Rheinau – SC Olympia Neulußheim 2:2 (1:0)

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Fußball-Kreisklasse A Die „Hirsche“ werden gnadenlos ausgekontert Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Fußball-Kreisklasse B SV 98 II verliert trotz Überlegenheit Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Fußball-Kreisklasse A Gäste sind klar in der Favoritenrolle Mehr erfahren

Die Gastgeber kamen durch die frühe Führung von Emre Sen, der einen Neulußheimer Querschläger im Strafraum verwerten konnte, gut ins Spiel (5.). In der Folge war es eine solide A-Klasse-Begegnung mit vielen intensiven Zweikämpfen und den besseren Chancen für Neulußheim. Nach der Pause waren es dann die Rheinauer in Person von Emre Sen, der nach einem Eins-gegen-Eins auf dem Flügel ins lange Eck zum 2:0 (49.) schlenzte. Die Neulußheimer zeigten sich unbeeindruckt, Lukas Barth verwertete eine Freistoßflanke per Kopf zum 2:1-Anschlusstreffer (53.). Die Gäste drückten nun auf den Ausgleich und konnten kurz vor Schluss durch Julian Vetter erneut nach einer Freistoßflanke ein Kopfballtor bejubeln (87.). Auf dem Weg zum Siegtor traf Markus Bertolini für den SON nur die Latte. wy