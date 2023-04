SGO II und SV 98 II bleiben in der Spur

Die SG Oftersheim II und der SV 98 Schwetzingen II bleiben in der Spur im Rennen um Rang zwei in der Fußball-Kreisklasse B, Ketsch III holte ein Remis.

SV Rohrhof II – FC Viktoria Neckarhausen 3:3 (3:2)

In der ersten halben Stunde sah alles nach einem Kantersieg für die Heimelf aus. Zwar hatte Neckarhausen die erste Chance, aber nachdem Rocco Scalia im SV-Tor diese entschärft hatte, rollte der Sturmlauf der Rohrhofer los. Christoph Triendl (15.) und Giuseppe Piazza (19., 25.) besorgten eine 3:0-Führung. Die Gastgeber hätten den Spielstand gar noch weiter ausbauen können, doch dann kam alles ganz anders. Noch vor der Pause verkürzten Patrick Ibele (38.) und Felix Krapp (43.) mit einem Doppelschlag auf 3:2. Nach der Pause plätscherte das Spiel vor sich hin und beide Teams vergaben Torchancen. Erst in der Nachspielzeit besorgte Ibele das nicht mehr geglaubte 3:3 (90.+1).

SV 98 Schwetzingen II – SC 08 Reilingen II 7:0 (4:0)

Die Gastgeber waren von Beginn an das spielbestimmende Team und belohnten sich bereits in der Anfangsphase mit dem 1:0 – Sertac Elma hatte uneigennützig quergelegt und Akay Meisel schob ein (20.). Deniz Ebert markierte kurze Zeit später nach einem langen Ball das zweite Heimtor (24.). Die Gäste bemühten sich, selbst für Entlastung zu sorgen, was ihnen aber zu selten gelang. Mit seinen beiden Toren vor der Pause entschied Felix Fischer (31., 44.) die Partie bereits zu diesem Zeitpunkt. In Halbzeit zwei änderte sich das Spielgeschehen nicht. Meisel mit den Toren fünf (51.) und sechs (62.) sowie Georgios Tsakas (82.) mit dem siebten Schwetzinger Treffer sorgten für den auch in der Höhe verdienten Endstand.

SC Olympia Neulußheim II – SG Oftersheim II 0:2 (0:0)

Der Tabellenzweite aus Oftersheim hatte von Anfang an mehr Ballbesitz. Neulußheim II stand kompakt und verteidigte gut. Aufseiten der Gastgeber vergab Pieric Brast freistehend, die SGO II traf kurz vor der Pause nur die Latte. Nach dem Seitenwechsel kam Oftersheim II mit mehr Druck aus der Kabine, konnte sich jedoch nicht durch die gut gestaffelte SON-Defensive kombinieren.

In der 76. Minute setzte sich Daniel Senn auf der rechten Seite gut durch, spielte den Ball in die Mitte und Noel Kemper musste nur noch einschieben. Kemper stellte mit dem 0:2 (88.) letztlich auch den Endstand her. Unrühmlicher Höhepunkt war die Auseinandersetzung zweier Spieler, woraufhin beide mit der Roten Karte zum Duschen geschickt wurden (58.).

SpVgg 07 Mannheim – TSG Eintr. Plankstadt II 0:1 (0:0)

Für die Gäste ging es gut los. Ali Yenigene nahm in der zweiten Minute Fahrt auf, scheiterte aber knapp. Nils Wattchow verfehlte wenig später das Mannheimer Tor (14.). In der 26. Minute zappelte der Ball im Plankstädter Netz, doch der Unparteiische hatte zuvor eine Abseitsposition gesehen. In der Pause stellte TSG-Coach Rene Rehberger sein Team neu ein. Yenigene war es dann, der in der 61. Minute das 0:1 markierte. Danach ergaben sich für die Gäste Räume zum Kontern, doch der letzte Pass war meist zu ungenau oder der Abschluss überhastet.

Spvgg 06 Ketsch III – FV 08 Hockenheim II 3:3 (2:1)

Die Ketscher erwischten einen Blitzstart und führten nach zwei Minuten durch Jonas Link und Luca Aiello mit 2:0. Danach vergab Hockenheim II einen Elfmeter (4.), konnte aber kurz danach mit einem Distanzschuss von Stefan Rapp auf 2:1 verkürzen (5.). Dann passierte lange Zeit nichts und erst eine Viertelstunde vor Schluss brachte Bruno Guimaraes Ketsch III mit dem 3:1 vermeintlich auf die Siegerstraße (76.). Doch zwei Standardsituation aus der Distanz führten Hockenheim II in Person von Stefan Rapp (80.) und Mustafa Parmaksiz (87.) noch zum Ausgleich.