Neulußheim überrennt Reilingen im Derby

Die Spvgg 06 Ketsch II holte ebenso einen klaren Heimsieg wie der SC Olympia Neulußheim im Derby gegen den SC 08 Reilingen. Der SV Rohrhof gewann auch souverän. Der FC Badenia Hirschacker hat dagegen den Tiefpunkt erreicht und übernimmt die rote Laterne.

Spvgg 06 Ketsch II – Türkspor Mannheim II 7:1 (3:0)

Ketsch II zeigte eine kompakte Mannschaftsleistung und feierte einen ungefährdeten Kantersieg. Nach einem schönen Steilpass von Yannick Schmetzer setzte sich Michael Wendel auf links gut durch und legte in die Mitte, wo Simon Wolf zum 1:0 abschloss (28.). Nach einer schönen Einzelaktion erhöhte Wendel auf 2:0 (31.). Nach einem Torwartfehler musste Wendel zum 3:0 nur noch ins leere Tor schießen (41.). Direkt nach Wiederanpfiff besorgte Miguel Gundelsweiler mit einem satten Distanzschuss in den Knick das 4:0 (47.). Wendel umkurvte den Torwart und erhöhte auf 5:0 (61.). Gundelsweiler machte per Elfmeter das halbe Dutzend voll (68.). Auch Tor Nummer sieben ging auf das Konto von Gundelsweiler (87.). Der Ehrentreffer von Dhialo Pozo-McIntosh war nur noch für die Ergebniskosmetik (90.).

FC Badenia Hirschacker – FK Bosna Mannheim 1:3 (0:3)

Der FC Badenia bot eine katastrophale Leistung und geriet bereits in der 11. Minute in Rückstand, als ein Ball zu kurz geklärt wurde und Almedin Besic per Flachschuss auf 0:1 stellte. Eine Statistenrolle nahmen die Hirsche in der 27. Minute ein: Alem Krnjic startete aus der eigenen Hälfte bis in den FC-Strafraum und schob unbedrängt ins lange Eck zum 0:2. Die Halbzeit zum Vergessen aus Badenia-Sicht machte Avdo Gutic perfekt, der nach einem Doppelpass mit der Pieke das 0:3 markierte (36.). Der Ehrentreffer, für den sich Hirschacker nichts kaufen kann, gelang Jonas Engelhardt, der nach einem Eckball am zweiten Pfosten goldrichtig stand (73.).

SC Olympia Neulußheim – SC 08 Reilingen 5:1 (4:1)

Bereits nach 25 Minuten war die Partie entschieden. Der SC Olympia Neulußheim überrollte den SC 08 Reilingen nach allen Regeln der Kunst und führte nach Treffern von Kevin Medina López (8., 20.), Lukas Barth (24.) und Lucas Jahn (25.) mit 4:0. Dod Shtufi gelang für die Gäste lediglich die Resultatsverbesserung beim 4:1 (38.). Nach dem Seitenwechsel beruhigte sich die Tormaschine des SC Olympia. Erst in der Schlussminute gelang Pieric Brast der Schlusspunkt zum 5:1-Endstand (90.).

SV Rohrhof – MFC 08 Lindenhof II 6:0 (4:0)

Direkt von Beginn an setzten die Rohrhöfer dem Spiel den Stempel auf. Lindenhof II war in jeder Situation überfordert und so traf Rohrhof mit fast jeder Aktion. Nach einer guten halben Stunde hieß es nach Treffern von Michael Bandrowski (17.), Deniz Acikgüloglu (19.) und Thomas Weber (29., 34.) bereits 4:0. Nach der Pause bäumte sich Lindenhof II etwas auf, wurde vor dem SV-Tor aber nicht gefährlich. So markierten Ioannis Dichris (76.) und erneut Weber (84.) die Tore zum verdienten 6:0-Endstand nach einer geschlossenen Mannschaftsleistung.