Souveräne Plankstadter Tenniscracks

Der neu gegründete Mannschaft Herren 65 des Tennisclubs Plankstadt (TCP) gelang die Meisterschaft und der Aufstieg in die 1. Bezirksliga. Alle fünf Begegnungen in der 2. Bezirksliga wurden gewonnen – souverän mit 10:0 Punkten und sensationellen 44:1 Matches ging es eins höher.

Nach bereits drei 9:0 gewonnenen Spielen musste die Mannschaft gegen den Mitvavoriten SV Waldhof antreten. Doch die Mannschaft des TCP siegte auch hier eindeutig mit 8:1. Damit war der Gruppensieg und Aufstieg bereits vor dem letzten Spiel gegen Rheinau schon sicher. So konnten die Spieler dort locker aufspielen und wieder mit 9:0 gewinnen. Für die kommende Saison dürfte der Klassenerhalt in der 1. Bezirksliga kein Problem darstellen, vielleicht gelingt der Mannschaft mit viel Herzblut sogar der Aufstieg in die Oberliga, in der sie vor vier Jahren noch mit den Herren 60 spielte.

Unser Bild zeigt die erfolgreichen Plankstadter Tenniscracks mit Peter Moos (hinten v. l.), Rainer Kolb, Günter Döffinger, Winfried Staudt, Joachim Klotz und Klaus-Peter Steinborn sowie Erwin Kilger (vorne v. l.), Bernd Hardung und Karl-Heinz Schwab. / zg