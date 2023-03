Spiel in Hockenheim ist kein Selbstläufer

Mit einem 3:2-Sieg über den FC Viktoria Neckarhausen ist die zweite Mannschaft der SG Oftersheim optimal in die Rückrunde der Fußball-Kreisklasse B gestartet. 80 Minuten lang sah alles nach einer klaren Angelegenheit aus, die Elf von Trainer Thomas Ritz führte mit 3:0. „Dann kriegen wir ein unglückliches Eigentor und dann noch ein Standardtor und plötzlich steht es 3:2“, fasst Ritz die Schlussphase zusammen.

Diese hatte aber zudem noch eine sensationelle Rettungstat von Torwart Sathesh Balasubramamiam im Portfolio. „Ich habe gedacht, der ist drin. Sathesh hat ihn aber irgendwie mit dem Gesicht gehalten“, so Ritz.

Da auch alle Verfolger gewannen, sind die Punkteabstände zur Konkurrenz gleich geblieben. Druck macht man sich bei der SG aber nicht. Der Aufstieg ist kein Muss, außerdem ist man unfreiwillig abhängig vom Abschneiden der eigenen ersten Mannschaft, die in der Kreisliga mit dem Rücken zur Wand steht. Steigt sie ab, dürfte die SGO II nicht aufsteigen. „Wir hoffen natürlich, dass sie das packen“, drückt Ritz dem Kreisligateam die Daumen, schaut aber auf seine eigene Mannschaft. „Wenn wir am Ende nur eine Urkunde in die Hand gedrückt bekommen, können wir aber trotzdem stolz sein, dass wir eine der besten Mannschaften waren. Diese Chance hat man nicht jedes Jahr“, so Ritz.

Nun geht es zum FV 08 Hockenheim II. Der Blick auf das Klassement könnte dazu verleiten, von einem Sieg auszugehen. Doch Ritz wiegelt ab. „Das wird sicher keine einfache Aufgabe. Vor allem, wenn Hockenheim auf den schweren Rasen gehen sollte und vielleicht noch Anleihen aus der ersten Mannschaft bekommt, die spielfrei ist.“

Info: FV 1918 Brühl III – SC Rot-Weiß Rheinau II (Sonntag, 10.30 Uhr), SV Rohrhof II – SV 98 Schwetzingen II (12 Uhr), FC Hochstätt Türkspor II – SC 08 Reilingen II, FV 08 Hockenheim II – SG Oftersheim II (beide 12.30 Uhr), SpVgg 07 Mannheim – SC Olympia Neulußheim II, SV Altlußheim – TSG Eintracht Plankstadt II (beide 15 Uhr), Spvgg 06 Ketsch III – DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen (17.30 Uhr).