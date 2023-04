Spielfreude mitnehmen

Zwei Wochen lang ruhte der Spielbetrieb in den Frauenfußball-Landesligen. Am kommenden Wochenende wird es für drei der vier Clubs aus unserem Verbreitungsgebiet wieder ernst. Die Spvgg 06 Ketsch hatte vor der Osterpause mit einem 2:2 gegen den bislang verlustpunktfreien Spitzenreiter SG Hohensachsen Selbstvertrauen getankt. „Wir nehmen die Spielfreude und den Spaß mit aus diesem Spiel. Die Spielerinnen müssen wieder 100 Prozent geben und füreinander laufen und die Zweikämpfe annehmen“, fordert Trainer Kevin Huber.

Nach dem Abstieg aus der Verbandsliga wollten sich die Ketscher Frauen wieder oben einreihen und hatten sich selbst den Anspruch auferlegt, gegen tabellarisch schlechter positionierte Gegner gewinnen zu wollen. „Hohensachsen war der Maßstab, mit dem wir uns messen wollen“, sagt Huber über den Ligaprimus. Nächster Gegner ist der VfB Gartenstadt, der auf Rang sieben liegt und im Hinspiel mit 4:0 besiegt werden konnte. „Mein Trainerteam und ich sind zuversichtlich, dass die Mannschaft das Bestmögliche geben wird“, geht Huber optimistisch in das Auswärtsspiel.

In der Kleinfeldstaffel 1 kommt es derweil zum Lokalduell zwischen dem SC Olympia Neulußheim, der seine Siegesserie ausbauen möchte, und der SpG Rheinau/Oftersheim. Das Hinspiel ging noch mit 2:0 an die Spielgemeinschaft. Spielfrei ist an diesem Wochenende noch die SpG Eppelheim/ Heidelberg II. wy

Info: Neulußheim – Rheinau/Oftersheim (Samstag, 17 Uhr), Gartenstadt – Ketsch (Sonntag, 17 Uhr)