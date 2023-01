SV 98 testet gegen Mosbach

Fußball-Landesligist SV 98 Schwetzingen bestreitet an diesem Samstag ab 16.30 Uhr im Stadion an der Ketscher Landstraße sein erstes Vorbereitungsspiel auf die Rückrunde. Zu Gast ist der Vertreter der Landesliga Odenwald, FV Mosbach. In dieser Begegnung kommt es zum Wiedersehen mit dem ehemaligen SV-98- Spieler und späteren Profi beim 1. FC Kaiserslautern und Borussia Mönchengladbach, Joachim Stadler, dessen Filius Riccardo bei den Odenwäldern kickt. „Ich bin froh, wieder einmal an meiner alten Wirkungsstätte vorbeischauen zu können, die Ausgangspunkt meiner späteren Karriere war“, meint Stadler zum Testspiel.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch der Sportliche Leiter des SV 98, Thomas Münch, hatte mit Stadler beim SV Sandhausen Berührungspunkte. lof