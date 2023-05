SVR gewinnt hitziges Duell

Rohrhof II fuhr in der Fußball-Kreisklasse B den zweiten Sieg in Folge ein, Eppelheim II unterlag auswärts.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

SC 08 Reilingen II – SV Rohrhof II 3:4 (0:1)

Rohrhof ging bereits nach vier Minuten durch Alexander Unger mit 1:0 in Führung, als er aus einem Reilinger Ballverlust Kapital schlagen konnte. In der 49. Minute hatte der SV Glück, dass der Schiedsrichter nach einem Foul des letzten Mannes am durchgebrochenen Meriton Sulejmani nur Gelb statt Rot zeigte. Doch nur zwei Minuten später kam der SC zum Ausgleich, als Sulejmani einen Eckball über die Linie stocherte (51.). Doch dann zogen die Gäste durch zwei Tore von Guiseppe Piazza in der 62. und 64. Minute sowie Alexander Unger auf 1:4 (72.) davon.

Eine zweifelhafte Rote Karte gegen Marcus Trinkmann nach einem Foul in der 81. Minute erhitzte die Gästegemüter, was eine weitere Hinausstellung von Leonardo Minischetti wegen Schiedsrichterbeleidigung nach sich zog. Plötzlich kam der SC 08 II wieder zu Chancen, doch David Garmann schoss einen Strafstoß nach Handspiel am Winkel vorbei (85.). Besser machte es Michael Stroh, der einen weiteren Elfer in der 90. Minute sicher zum 2:4 verwandelte. In der Nachspielzeit gelang Sulejmani noch der 3:4-Anschlusstreffer.

FT Kirchheim II – ASV/DJK Eppelheim II 3:1 (1:1)

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Fußball-Kreisklasse B Motiviert ins Derby Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Fußball-Kreisklasse B Erfolg im Spitzenspiel bleibt aus Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Fußball-Kreisklasse B Altlußheim überlegen, jedoch ohne Punkt Mehr erfahren

In der 26. Minute brachte Lennart Reif die Eppelheimer nach Vorarbeit von Simon Treiber in Führung. Ein kluger Steckpass aus dem Mittelfeld in die Spitze führte zum 1:1 (38.). Nach dem Seitenwechsel misslang bei der SG ein Klärungsversuch und der Kirchheimer Stürmer besorgte das 1:2. Als Eppelheim II alles auf eine Karte setzte, sorgte ein langer Ball, der von der Abwehr unterlaufen wurde, für das 1:3 (90.+7). wy/bk