Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Fußball-Kreispokal Titelverteidiger überzeugt mit einem Dutzend Tore

Brühler Reserve produziert in Neckarhausen Tore am Fließband, während die „Dritte“ sowie Schwetzingen II mit 1:9 unter die Räder kommen und Oftersheim kampflos in Runde zwei einzieht