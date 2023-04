Trainer-Gespann soll drohenden Abstieg des SV Sandhausen vermeiden

Sandhausen. Wenn alle Stricke reißen, dann ist beim SV Sandhausen auf einen Mann seit Jahren Verlass: Gerhard Kleppinger. Zum wiederholten Mal springt der 65-Jährige ein, um den Schwarz-Weißen zu helfen. Noch nie schien seine Mission aber so aussichtslos. Der Rückstand des Schlusslichts auf den Abstiegsrelegationsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga beträgt sieben Spieltage vor Saisonende sechs Punkte. Das rettende Ufer ist acht Zähler entfernt.

Jetzt bauen die Verantwortlichen wieder auf Kleppingers Erfahrung. Der bisherige Assistent des am Montag freigestellten Tomas Oral wird unterstützt von einem weiteren Co-Trainer: Auch Oscar Corrochano steigt auf und komplettiert das Interimsduo, das bis Saisonende den Tabellenletzten betreuen wird. Auf eine Pressemitteilung verzichtete der Club am Dienstag. Jedoch bestätigten der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca und ein Sprecher des Clubs diese Lösung am Dienstag auf Nachfrage dieser Zeitung.

Gerhard Kleppinger ist von Fußball-Zweitligist SV Sandhausen wie bereits in der Saison 2020/2021 zum Chefcoach befördert worden. Das Duo soll die Hardtwaldkicker vor dem Abstieg in die 3. Liga bewahren.

Geschichte wiederholt sich beim SV Sandhausen

2020/2021 wurde Kleppinger schon einmal vom Co-Trainer zum Übergangstrainer befördert; später zum Chefcoach. Damals arbeitete er mit Stefan Kulovits zusammen, musste aber im September 2021 gehen, weil in der Mannschaft „keine positive Entwicklung“ zu sehen gewesen sei. Er bekam neue Aufgaben. Er sollte sich fortan unter anderem um die Heranführung der U17 und U19 an den Profikader und um die Kooperationen mit Schulen kümmern. Den Durchbruch schaffte bislang niemand. Zudem war Kleppinger zwischenzeitlich primär für das Scouting verantwortlich.

Doch die Probleme liegen am Hardtwald tiefer. Schon Oral, der in sechs Spielen nur zwei Punkte holte, nahm die Mannschaft in die Pflicht. Es gibt viele Problemstellen, an denen Kleppinger und Corrochano ansetzen müssen.

Offensive: Der SVS hat nur 27 Treffer erzielt. Ungefährlicher waren nur der 1. FC Nürnberg und Hansa Rostock. Die Kinsombi-Brüder David und Christian sind mit sechs Treffern die besten Torschützen. Gelernte Stürmer sind sie nicht. Von den gelernten Mittelstürmern traf nur Ahmed Kutucu, obwohl insgesamt noch drei weitere Angreifer im Aufgebot des SV Sandhausen stehen.

Schnelligkeit und Stellungsspiel fehlen beim SV Sandhausen

Disziplin und Härte: 2627 Zweikämpfe hat Sandhausen in dieser Saison für sich entschieden. Nur der 1. FC Kaiserslautern gewann weniger. Gleichzeitig kassierte der SVS die meisten Karten. Das zeigt: Es fehlt an Schnelligkeit und dem richtigen Stellungsspiel. Hinzu kommen schwache Laufwerte. Immerhin bei Luftduellen gehören die Schwarz-Weißen zumindest zum Mittelmaß.

Fehlende Kreativität: Wenig Ballbesitz, eine schlechte Passquote, kaum Torchancen. Die Zahlen lesen sich wie jene eines Absteigers. In der Kürze der Zeit ist es kaum vorstellbar, dass Kleppinger und Corrochano das Ruder noch einmal herumreißen können.

Fehlende Kontinuität: Wie soll sich ein Spielstil etablieren, wenn im Schnitt jedes Halbjahr ein neuer Trainer an der Seitenlinie steht? Für jeden Coach holte der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca neue Spieler, die in das Konzept passen sollten. Viele Profis gingen aber auch wieder und wieder andere Kicker sollten gehen, fanden aber keinen neuen Verein. Später waren sie dann erneut gefragt - ein absurder Ablauf. Der Kaderplaner selbst rückt immer mehr in den Fokus - vor allem in jenen der Fans, die zuletzt immer wieder lautstark seine Entlassung forderten.

Ruhe dürfte entsprechend beim SV Sandhausen vorerst nicht einkehren.